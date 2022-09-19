Spor haberleri 19 Eylül

SBS TürkçeOther ways to listen Spor haberleri 19 EylülPlay01:11SBS TürkçeOther ways to listen (Getty) Source: Getty / Getty ImagesGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (1.08MB)Published 19 September 2022 at 4:26pmSource: SBS Türkiye Süper Ligi maç sonuçları.Published 19 September 2022 at 4:26pmSource: SBSÖne çıkanlarSüper Lig 7. hafta maç sonuçlarıTürkiye Milli Futbol Takımı maçlarıAFL finali bu hafta sonu oynanıyor.ShareLatest podcast episodesSBS Türkçe Canlı 19 EylülMelbournelu yazar, Avustralyanın önde gelen yayınevlerinden Allen & Unwin ile iki kitaplık sözleşme imzaladıDünya liderleri kraliçenin cenazesinde buluşuyorHer gün 20 Avustralyalıya bir tür kanser teşhisi konuyor