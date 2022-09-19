SBS Türkçe

Spor haberleri 19 Eylül

SBS Türkçe

Getty Images

(Getty) Source: Getty / Getty Images

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 19 September 2022 at 4:26pm
Source: SBS

Türkiye Süper Ligi maç sonuçları.

Published 19 September 2022 at 4:26pm
Source: SBS
Öne çıkanlar
  • Süper Lig 7. hafta maç sonuçları
  • Türkiye Milli Futbol Takımı maçları
  • AFL finali bu hafta sonu oynanıyor.
Share

Latest podcast episodes

sbs turkish.jpg

SBS Türkçe Canlı 19 Eylül

Demet Divarören

Melbournelu yazar, Avustralyanın önde gelen yayınevlerinden Allen & Unwin ile iki kitaplık sözleşme imzaladı

QUEEN ELIZABETH II AUSTRALIA REAX

Dünya liderleri kraliçenin cenazesinde buluşuyor

Renae thought she had tonsillitis - but it was a form of cancer (SBS).jpg

Her gün 20 Avustralyalıya bir tür kanser teşhisi konuyor