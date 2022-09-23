Spor Haberleri 23 Eylül

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Socceroos

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Published 23 September 2022 at 4:17pm, updated 2 hours ago at 4:22pm
Presented by Ismail Kayhan
Source: SBS

Avustralya ve Türkiye'den spor haberleri.

Published 23 September 2022 at 4:17pm, updated 2 hours ago at 4:22pm
Presented by Ismail Kayhan
Source: SBS
Öne çıkanlar
  • Socceroos, Katar 2022 Dünya Kupası öncesi Avustralya'daki son maçını Yeni Zelanda'ya karşı oynadı.
  • Türk Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligine yükseldi.
  • Kadınlar Dünya Baketbol Şampiyonası Sydney'de başladı.
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