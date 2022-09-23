Spor Haberleri 23 Eylül

SBS TürkçeOther ways to listen Spor Haberleri 23 EylülPlay03:01SBS TürkçeOther ways to listen Source: SBSGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (2.76MB)Published 23 September 2022 at 4:17pm, updated 2 hours ago at 4:22pmPresented by Ismail KayhanSource: SBS Avustralya ve Türkiye'den spor haberleri.Published 23 September 2022 at 4:17pm, updated 2 hours ago at 4:22pmPresented by Ismail KayhanSource: SBSÖne çıkanlarSocceroos, Katar 2022 Dünya Kupası öncesi Avustralya'daki son maçını Yeni Zelanda'ya karşı oynadı. Türk Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligine yükseldi. Kadınlar Dünya Baketbol Şampiyonası Sydney'de başladı.ShareLatest podcast episodesAvustralya'daki vaka sayısı yüzde 15 azaldıSBS Türkçe Canlı 23 EylülYavuz Oğhan: "Ekonomide herkesin yüreği ağzında"AFL'de ırkçılık: Hawthorn mercek altında