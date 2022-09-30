Spor Haberleri 30 Eylül

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Published 30 September 2022 at 3:33pm
Source: SBS

Avustralya, Türkiye ve dünyadan spor haberleri.

Published 30 September 2022 at 3:33pm
Source: SBS
Öne çıkanlar
  • Türkiye Süper Ligi maçları
  • Opals, Dünya Kupası yarı finalinde
  • Protestolara İran milli takımı da katıldı.
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