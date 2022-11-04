Spor Haberleri 4 Kasım

SBS TürkçeOther ways to listen Spor Haberleri 4 KasımPlay02:21SBS TürkçeOther ways to listen GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (2.15MB)Published 4 November 2022 at 4:26pmPresented by Ismail KayhanSource: SBS Türkiye ve Avustralya'da maç sonuçları ve hafta sonu oynanacak maçlar.Published 4 November 2022 at 4:26pmPresented by Ismail KayhanSource: SBSÖne çıkanlarTürk takımlarının avrupa Liglerinde aldığı sonuçlarTürkiye Süper Ligi bu hafta sonu karşılaşmalarıAvustralya A Ligi hafta sonu oynanacak kaşılaşmaları ShareLatest podcast episodesSBS Türkçe Canlı 4 KasımYavuz Oğhan: "Dezenformasyon yasası siyasetçilere karşı kullanılabilecek"SBS Türkçe Haberler 4 KasımTek kullanımlık plastik yasağı yeni bir aşamaya geçiyor