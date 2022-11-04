SBS Türkçe

Spor Haberleri 4 Kasım

SBS Türkçe

Getty

Getty

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Published 4 November 2022 at 4:26pm
Presented by Ismail Kayhan
Source: SBS

Türkiye ve Avustralya'da maç sonuçları ve hafta sonu oynanacak maçlar.

Published 4 November 2022 at 4:26pm
Presented by Ismail Kayhan
Source: SBS
Öne çıkanlar
  • Türk takımlarının avrupa Liglerinde aldığı sonuçlar
  • Türkiye Süper Ligi bu hafta sonu karşılaşmaları
  • Avustralya A Ligi hafta sonu oynanacak kaşılaşmaları
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