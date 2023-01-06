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Haftanın derbisi Fenerbahçe ve Galatasaray arasında

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Haftanın en heyecanlı maçı, kuşkusuz, Fenerbahçe ila Galatasaray arasında oynanacak derbi. Source: Getty / Getty Images

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Published 6 January 2023 at 3:00pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Türkiye’de futbolseverler ligde liderliği değiştirebilecek Fenerbahçe – Galatasaray derbisine kilitlenmiş durumda. Avustralya ise 16 Ocak’ta başlayacak Avustralya Açık’a hazırlanıyor.

Published 6 January 2023 at 3:00pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • Avustralya doğu kıyılarına göre Pazartesi sabah 03:00’te başlayacak maçı kim kazanırsa ligde o lider olacak. Şu anda Galatasaray 16 maçta 36 puanla lider, Fenerbahçe’yse bir puan geride ikinci sırada.
  • Avustralya A Ligi’nde bu haftaki maçlar Melbourne Victory - Brisbane Roar maçıyla başlıyor
  • Melbourne’daki Avustralya Açık tenis turnuvasına günler kalmış durumda. Turnuva resmen 16 ocakta başlayacak ancak ön elemeler 9 Ocak Pazartesi başlıyor.
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