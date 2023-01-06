Haftanın derbisi Fenerbahçe ve Galatasaray arasında

Öne Çıkanlar
- Avustralya doğu kıyılarına göre Pazartesi sabah 03:00’te başlayacak maçı kim kazanırsa ligde o lider olacak. Şu anda Galatasaray 16 maçta 36 puanla lider, Fenerbahçe’yse bir puan geride ikinci sırada.
- Avustralya A Ligi’nde bu haftaki maçlar Melbourne Victory - Brisbane Roar maçıyla başlıyor
- Melbourne’daki Avustralya Açık tenis turnuvasına günler kalmış durumda. Turnuva resmen 16 ocakta başlayacak ancak ön elemeler 9 Ocak Pazartesi başlıyor.
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