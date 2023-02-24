Anadoluspor yeni sezonun ikinci maçına çıkıyor

Football

Credit: Wiki

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Türkiye Süper Ligi’nde Kahramanmaraş merkezli depremler yüzünden ertelenen maçlar bu hafta sonu oynanacak.

Öne Çıkanlar
  • Türkiye’de Süper Lig’de maçlar başlıyor. Bu cumartesi Fenerbahçe - Konya ve Giresun spor - Kayseri maçları var. Avustralya doğu kıyıları saatiyle maçlar Pazar sabah 03:00’te başlayacak.
  • Victoria Premier Ligi’nde ikinci hafta maçları da bugün başlıyor. Toplum takımımız Hume City (Anadoluspor) bu akşam 19:30’da evinde Heidelberg United ile karşılaşıyor.
  • Avustralya A Ligi’nde maçlar bu akşamki Central Coast - Wellington maçıyla başlıyor.
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