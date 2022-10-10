A Ligi’nde şampiyon yenilgi ile başladı

Öne Çıkanlar
- Avustralya A Ligi’nde yeni sezon başladı. İlk maçta geçen sezonun finalistleri tekrar karşılaştı ancak bu sefer kazanan farklıydı.
- Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın final maçında Angola'yı 4-1 yenerek dünya şampiyonu oldu.
- Filenin Sultanları, Türkiye Kadınlar A Milli Voleybol Takımı, katıldığı FIBV Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD ile karşılaşıyor. Maç Avustralya doğu kıyıları saatiyle 12 Ekim 02:30’da başlayacak.
- Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.