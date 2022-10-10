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A Ligi’nde şampiyon yenilgi ile başladı

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Soccer ball on the ground at a football field

A Ligi'nin ilk maçında Şampiyon Western United sezona 2-1 yenilgiyle başladı. Credit: Hispanolistic/Getty Images

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Published 10 October 2022 at 3:16pm
By Nejat Başar
Source: SBS

Avustralya ve Türkiye’den en son spor gelişmeleri SBS Türkçe’de.

Published 10 October 2022 at 3:16pm
By Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • Avustralya A Ligi’nde yeni sezon başladı. İlk maçta geçen sezonun finalistleri tekrar karşılaştı ancak bu sefer kazanan farklıydı.
  • Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın final maçında Angola'yı 4-1 yenerek dünya şampiyonu oldu.
  • Filenin Sultanları, Türkiye Kadınlar A Milli Voleybol Takımı, katıldığı FIBV Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD ile karşılaşıyor. Maç Avustralya doğu kıyıları saatiyle 12 Ekim 02:30’da başlayacak.
  • Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.
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