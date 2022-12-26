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Süper Lig’de lider değişimi

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Soccer ball on the ground at a football field

Galatatasay İstanbulspor engelini geçerek liderliğe yükseldi. Credit: Hispanolistic/Getty Images

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Published 26 December 2022 at 2:00pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Türkiye’de Süper Lig’de haftanın derbisinde Fenerbahçe yenilince liderlik Galatasaray’a geçti.

Published 26 December 2022 at 2:00pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • Fenerbahçe Trabzonspor deplasmanında ikinci yarıda yediği gollerle hem maçı hem de liderliği kaybetti.
  • Türkiye’de basketbolda yarın (27 Aralık) Avustralya doğu kıyıları saatiyle sabah 03:00’te Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes’le karşılaşıyor.
  • Avustralya’da A Ligi’nde bu akşam 18.00’de Western United - Melbourne Victory ve yarın 17:30’ta da Melbourne City - Central Coast maçları var.
  • Dünya futbolu Sau Paulo’da durumu kötüleşen efsane futbolcu Pele’ye kitlenmiş durumda.
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