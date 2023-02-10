Suriye ve Türkiye'deki yıkıcı depremlerden etkilenenlere nasıl yardım edilir?

Relatives of victims react in front of a collapsed building during search operations in the aftermath of a powerful earthquake in the Elbistan district of Kahramanmaras, southeastern Turkey.

Continuano le ricerche tra le macerie a Kahramanmaraş, una delle città più colpite dal sisma che ha devastato parti di Turchia e Siria il 6 febbraio 2023. Source: EPA / SEDAT SUNA/EPA/AAP Image

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Avustralya'daki yerel gruplardan uluslararası yardım çabalarına kadar, Suriye ve Türkiye'yi harap eden depremden etkilenenlere yardım eli uzatmanın bazı yolları...

Deprem felaketi burada, 22 bin kilometre ötede bile yıkıcı etkiler yaratıyor. Peki, Suriye ve Türkiye'deki yıkıcı depremlerden etkilenenlere Avustralya'dan nasıl yardım edilir?

Avustralya'daki yerel gruplardan uluslararası yardım çabalarına kadar, Suriye ve Türkiye'yi harap eden depremden etkilenenlere yardım eli uzatmanın bazı yollarını sizin için derledik.

15 Avustralya yardım kuruluşundan oluşan bir koalisyon olan Acil Eylem İttifakı (The Urgent Action Alliance), insanları ellerinden geldiğince yardım sağlamaya çağırıyor.

Acil Eylem İttifakına yapılan bağışlar doğrudan Birleşmiş milletler Mülteci yüksek komiserliği, Save the Children, Oxfam ve CARE gibi dokuz büyük yardım kuruluşuna gidiyor.

Dünyanın en büyük insani yardım ağı olan Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), felakete yanıt olarak Suriye ve Türkiye'de iki acil çağrı başlattı.

Avustralya'da yaşayan Türkiyeli toplum organizasyonları da çeşitli yardım kampanyaları düzenliyor.
Türkiye'nin Avustralya'daki temsilcilikleri, CHP Avustralya Birliği, İslam Toplumları Milli Görüş Teşkilatı Avustralya Başkanlığı, Avustralya Kürt Federasyonu ve Avustralya Alevi Federasyonun yetkilileri düzenledikleri yardım kampanyalarını SBS Türkçe'ye anlattı.
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