SBS Türkçe

Avustralya'da 'delivery person' olmak

SBS Türkçe

Sydney’de kuryelik yapan Rıdvan ve Mustafa

Sydney’de kuryelik yapan Rıdvan ve Mustafa Source: SBS / Mert Balkanli

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 5 January 2023 at 3:07pm, updated 5 January 2023 at 3:17pm
Presented by Mert Balkanli
Source: SBS

Çeşitli firmalara kuryelik yapan Rıdvan ve Mustafa SBS Türkçe’ye konuştu.

Published 5 January 2023 at 3:07pm, updated 5 January 2023 at 3:17pm
Presented by Mert Balkanli
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • Kuryelik yapanlar, alt yüklenici olarak kendi ABN numaralarıyla çalışıyor.
  • Özellikle Sydney’de kuryelik yapan, Türkiye’den gelmiş çok kişi var.
  • Risklere rağmen Rıdvan ve Mustafa işlerinden memnun.
Bugünkü konuklarımız, Sydney’de yaşayan ve havanın durumuna bakmadan, sıcakta soğukta veya sağanak yağmurda, yemeklerimizi evimizin kapısına kadar getiren Rıdvan ve Mustafa.

Mustafa makina mühendisi, Rıdvan ise turizm okumuş. İkisi de Avustralya’ya 2019 yılında, yani tam pandemi öncesinde gelmiş ve kuryelik yapmaya başlamışlar.
Share

Latest podcast episodes

thumbnail_High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) fires a missile. Australia announced it will boost its defense capabilities on new missile and rocket systems. v2 (AAP).jpg

Avustralya yeni füze ve roketlere yatırım yapıyor

sbs turkish.jpg

SBS Türkçe Canlı – 6 Ocak 2023

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Türkiye bahardaki seçimlere kitlendi

fenerbahce

Haftanın derbisi Fenerbahçe ve Galatasaray arasında