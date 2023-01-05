Avustralya'da 'delivery person' olmak

Öne Çıkanlar Kuryelik yapanlar, alt yüklenici olarak kendi ABN numaralarıyla çalışıyor.

Özellikle Sydney’de kuryelik yapan, Türkiye’den gelmiş çok kişi var.

Risklere rağmen Rıdvan ve Mustafa işlerinden memnun.

Bugünkü konuklarımız, Sydney’de yaşayan ve havanın durumuna bakmadan, sıcakta soğukta veya sağanak yağmurda, yemeklerimizi evimizin kapısına kadar getiren Rıdvan ve Mustafa.



