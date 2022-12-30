Sydney’de yeni yıl için geri sayım başladı

Öne Çıkanlar 2022’e veda ederken dünya çapında on milyonlar nefeslerini kesmiş bir şekilde Sydney’deki havai fişek gösterisini bekliyor. 2023’e girecek ilk dünya şehirlerinden olacak Sydney, tarihinin en büyük havai fişek gösterisine hazırlanıyor.

Sydney Liman böylesinde yaklaşık bir milyon kişinin canlı bir şekilde gösteriyi izlemesi bekleniyor.

Gece yarısındaki gösteriden önce 21:00’da çocuklu aileler için özel havai fişek gösterisi olacak.

Avustralya dünyanın büyük kısmından önce 2023’e girecek.





Sydney belediyesinde büyük etkinlikler ve festivallerden sorumlu yetkili Stephen Gilby, Sydney’in 2023’e büyük bir gürültüyle girmesini istiyor.





Hazırlıklar 10 gündür devam ediyor. 100 bin aynı havai fişek kullanılacak. Foti ailesi sekiz nesildir havai fişek işinde. Ailenin fişek şirketi de son 25 yıldır Sydney’deki gösteriden sorumlu. Şirkette 50 kişi çalışıyor.





Yetkililer izinsiz havai fişek gösterilerine karşı uyarıyor.





Geçen yıl Victoria’da 17 kişi havai fişeklerden dolayı yaralanmıştı. Sydney’deyse bu ay Noel korosu gösterisinde birkaç çocuk havai fişeklerden yaralanmıştı.



