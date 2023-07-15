Tasavvuf müziğini Avustralya'ya taşıyan 'Ottoman Baroque' konserleri başladı

Öne Çıkanlar Ottoman Baroque Konserleri, Australian Brandenburg Orkestrası sanat yönetmeni Paul Dyer tarafından sahneleniyor.

Konserler dizisi için aralarında tambur sanatçısı Refik Hakan Talu ve vokal şefi Serhat Sarpel'in de yer aldığı Türk müziği icracıları Avustralya'ya geldi.

Esin Çelebi Bayru'ya göre, sufizmin dünyada gördüğü ilginin sebebi Mevlana'nın evrensel anlatımında gizli.

Ottoman Baroque konserleri, barok müzik icra eden Brandenburg Orkestrası üyelerini, Uluslararası Mevlana Vakfı bünyesindeki geleneksel Türk müziği sanatçıları ve semazenlerle aynı sahnede buluşturuyor.





Tasavvuf müziğini, klasik müzikle birleştiren ve sahnede bir sema gösterisine yer veren bu programın yaratıcısı ise Avustralya Brandenburg Orkestrası'nın sanat direktörü Paul Dyer.





Australian Brandenburg Orchestra Sanat Direktörü Paul Dyer ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili Esin Çelebi Bayru. Paul Dyer 2013 yılında, osmanlı müziğinin ve dervişlerin peşine düşer ve tutkusu onu Konya'ya kadar götürür. Tesadüflerle çıkılan yolda, Mevlana Celaleddin Rumi'nin torunu Esin Çelebi ve Mevlana Vakfı'na ulaşır.





Ardından iki sanat topluluğu arasındaki bu işbirliğini gerçekleştirmek üzere, Avustralya ve Türkiye arasında organizasyonlar gerçekleştiren kültür danışmanı Sevil Ören Konakçı devreye girer. Ottoman Baroque konserlerinin ilki, 2014 yılında Syndey'de gerçekleşir.





Şimdi, neredeyse 10 yıl sonra aynı ekip yeniden bir araya geldi ve Mevlana Vakfı'nın musiki ve semazen grubu ile Brandenburg Orkestrası yeniden aynı sahnede buluş





Avustralyalı dinleyiciyi sahnede gerçek bir sema ayini ile tanıştıran programda ayrıca Buselik Makam saz semaisi ve Nihavend Longa gibi Türk musikisinin aşina melodileri klasik müzikle buluşuyor.



Ayrıca Mevlana Celaleddin Rumi'nin Joe Twist tarafından bestelenen Evlilik isimli şiiri de Brandenburg korosu tarafından seslendiriliyor.



Semazenler, Abdurrahman Nedim Karnıbüyük, Mehmet Ali Özdengül, Kayhan Gönül, İhsan Keleş ve Emre Yılmaz Melbourne Recital Centre sahnesinde. Paul Dyer (ortada) orkestra üyeleri ve Türk musikisi sanatçılarıyla... Ottoman Baroque konserleri 2023 serisinde, 11 konser yer alıyor.

