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Tatil döneminde yol güvenliğine dikkat

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A speed camera on a motorway south of Brisbane (AAP).jpg

A speed camera on a motorway south of Brisbane (AAP).jpg

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Published 18 December 2022 at 6:00pm
By Brooke Young
Presented by Seda Ercan
Source: SBS

Pandeminin ardından kısıtlamaların söz konusu olmadığı bu ilk yaz tatilinde yetkililer Avustralyalı aileleri yollarda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Published 18 December 2022 at 6:00pm
By Brooke Young
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
  • İstatistiklere göre Avustralya'da neredeyse her hafta bir çocuk, trafik kazasında ölüyor!
  • Kısıtlamaların ardından bu tatil sezonunda trafiğin çok kalabalık olması bekleniyor.
  • Küçük Mavi Dinazor Vakfı, yollarda küçük çocukların daha fazla tehlike altında olduğu konusunda uyarıyor.
4 yaşındaki oğullarını, yaya olarak bir tarfik kazasında kaybeden çift, diğer çocukların hayatlarını kaybetmemeleri için Küçülk Mavi Dinazor Vakfı'nı kurdu. Amaçları aileleri yollardaki tehlikelere karşı uyarmak.

Uzmanlar özellikle tatil sezonunda Avustralyalıları yavaşlamaya ve yollardaki yayalara karşı dikkatli olmaya davet ediyor.

Küçük Mavi Dinozor Vakfı da karayolu güvenliği bilincini artırmaya yardımcı olmak için hükümetin her kademesini güvenlik girişimlerini ve medya kampanyalarını finanse etmeye çağırıyor.



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