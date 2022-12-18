Tatil döneminde yol güvenliğine dikkat

İstatistiklere göre Avustralya'da neredeyse her hafta bir çocuk, trafik kazasında ölüyor!



Kısıtlamaların ardından bu tatil sezonunda trafiğin çok kalabalık olması bekleniyor.



Küçük Mavi Dinazor Vakfı, yollarda küçük çocukların daha fazla tehlike altında olduğu konusunda uyarıyor.

4 yaşındaki oğullarını, yaya olarak bir tarfik kazasında kaybeden çift, diğer çocukların hayatlarını kaybetmemeleri için Küçülk Mavi Dinazor Vakfı'nı kurdu. Amaçları aileleri yollardaki tehlikelere karşı uyarmak.





Uzmanlar özellikle tatil sezonunda Avustralyalıları yavaşlamaya ve yollardaki yayalara karşı dikkatli olmaya davet ediyor.



