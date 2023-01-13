SBS Türkçe

Tenis dünyası Avustralya Açık’a odaklandı

SBS Türkçe

Novak Djokovic

Novak Djokovic Source: AAP, EPA / AAP Image / EPA/Alessandro Di Marco

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 13 January 2023 at 3:01pm, updated 3 hours ago at 3:10pm
Source: SBS

Avustralya Açık’ta Nadal-Djokovic rekabeti ve kadınlarda Barty sonrası döneme damgasını vurmaya çalışan tenisçiler öne çıkıyor.

Published 13 January 2023 at 3:01pm, updated 3 hours ago at 3:10pm
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • Tenis dünyasının dört Grand Slam’inden biri olan Avustralya Açık 16 Ocak Pazartesi Melbourne’da başlıyor.
  • Türkiye Süper Ligi’nde bu haftaki maçlar Avustralya doğu kıyıları saatiyle 14 Ocak Cumartesi 03:00’te Kayserispor – Sivasspor maçıyla başlıyor.
  • Avustralya A Ligi’nde ise haftanın ilk maçı 13 Ocak Cuma 19:45’te başlayacak Macarthur - Central Coast müsabakası.
  • 13 Ocak akşam 19:30’da toplum takımımız Hume City (Anadoluspor) Northcote City ile hazırlık maçı yapıyor.
Avustralya Açık 16 Ocak’ta başlıyor. Erkeklerde dünyanın bir numarası 19 yaşındaki İspanyol süperstar Carlos Alcarez bacağından sakatlandığı için Avustralya Açık’ta yok. 2020’nin kadınlar şampiyonu Naomi Osaka’ysa hamile olduğunu açıkladı ve yok

Kadınlarda dünyanın bir numarası Polonyalı Iga Swiatek burada. Kadınlarda Tunuslu Ons
Jabeur ve Belarus’tan Aryna Sabalenka da Melbourne’daki turnuvaya katılıyor.

AVUSTRALYA AÇIK

Avustralya Açık’ta sürpriz finaller

Avustralya Açık'ta yeniler ve eskiler

Djokoviç hikayesi sınır dışıyla sonuçlandı


Gecen yıl COVID-19 aşısı olmayı reddettiği için önce ülkeye alınan ancak sonra sınır dışı edilen Novak Djokovic kupanın favorilerinden. Zaten dokuz kere kupayı kazanan Djokovic gecen hafta Adelaide tenis turnuvasını kazanarak formda olduğunu gösterdi Geçen yılın erkeklerde şampiyonu Rafael Nadal da burada.

Share

Latest podcast episodes

sbs turkish.jpg

SBS Türkçe Canlı – 13 Ocak 2023 - 13'üncü Cuma

Turkish Foreign Minister Ahmet Davutoglu says the so-called Islamic State remains the prime suspect.

Altılı masada çatlaklar ortaya çıkıyor

Turkey.jpg

SBS Türkçe Haberler 13 Ocak

SBS canlı resize1.jpg

SBS Türkçe Canlı – 12 Ocak 2023