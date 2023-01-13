Tenis dünyası Avustralya Açık’a odaklandı

Öne Çıkanlar Tenis dünyasının dört Grand Slam’inden biri olan Avustralya Açık 16 Ocak Pazartesi Melbourne’da başlıyor.

Türkiye Süper Ligi’nde bu haftaki maçlar Avustralya doğu kıyıları saatiyle 14 Ocak Cumartesi 03:00’te Kayserispor – Sivasspor maçıyla başlıyor.

Avustralya A Ligi’nde ise haftanın ilk maçı 13 Ocak Cuma 19:45’te başlayacak Macarthur - Central Coast müsabakası.

13 Ocak akşam 19:30’da toplum takımımız Hume City (Anadoluspor) Northcote City ile hazırlık maçı yapıyor.

Avustralya Açık 16 Ocak’ta başlıyor. Erkeklerde dünyanın bir numarası 19 yaşındaki İspanyol süperstar Carlos Alcarez bacağından sakatlandığı için Avustralya Açık’ta yok. 2020’nin kadınlar şampiyonu Naomi Osaka’ysa hamile olduğunu açıkladı ve yok





Kadınlarda dünyanın bir numarası Polonyalı Iga Swiatek burada. Kadınlarda Tunuslu Ons



Jabeur ve Belarus’tan Aryna Sabalenka da Melbourne’daki turnuvaya katılıyor.







