Tolga Sağ ile müzik, Avustralya ve Arif Sağ

Öne Çıkanlar
- Arif Sağ’ın sağlığı hakkında bilgi veren Tolga Sağ, babasının sağlığının iyi olduğunu ancak akciğer kanseri ile mücadele sonrası vücudunun yorgun düştüğünü söyledi.
- Avustralya’da konserlere gelen dinleyicilerin müzik dinlemesini bildiğini söyleyen Tolga Sağ, gelecekte olası konserleri iple çektiğini söyledi.
- Arif Sağ gibi bir ustanın oğlu olmanın üzerinde bir baskı oluşturmadığını belirten Tolga Sağ, babasından bağımsız kendi müzik kariyerini çizdiğine inandığını söyledi.
SBS Türkçe Tolga Sağ ile Melbourne’daki Hallacı Mansur Cemevi’ne ziyareti sırasında konuştu.
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