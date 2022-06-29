Toplumsal önyargıların yarattığı baskı psikolojik sorunların yükünden ağır

Öne Çıkanlar Kim olduğunuz, nereden geldiğiniz, ne kadar paranız olduğu veya nerede çalıştığınız önemli değil. Psikoloji sorunlar iş, para, din, dil tanımıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün yakında inceleyeceği yeni bir rapora göre, dünya çapında her ülkede psikolojik sıkıntılarının toplumca kötü görüleceği ve önyargılarla karşılaşacağını düşünen insan mevcut.

Akıl Sağlığı yardım kurumları ve araştırmacılara göre, kolayca fark edilmeyen hastalıklar genelde ciddiye alınmıyor.

Prestijli tıp dergisi Lancet’te yayınlanan araştırmaya göre acil olarak dünya çapında tüm ülkelerde psikolojik sorunlarla ilişkili önyargıları ve ayrımcılığı sona erdirmek için harekete geçmek gerekiyor.





King’s College London’dan toplum psikolojisi Profesörü Sir Graham Thornicroft araştırmanın yazarlarından. Dünyanın her tarafına psikolojik sıkıntıların çok yaygın olduğunu ve insanların sessizce sıkıntı çekmesinin mantıksız olduğunu söylüyor.





LISTEN TO Psikolog Senem Eren: Hayat kısa, mutlu olmak için elinizden geleni yapın SBS Turkish 29/06/2022 18:19 Play

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Araştırmanın adı “Sıkıntının kendisinden daha kötü.” Psikolojik sorun yaşayanların araştırmacılara söylediğine göre, yakalanma korkusu ve çevreden gelen önyargılarla yaşamak, sessizce hastalığı çekmekten beter.





Prof. Thornicroft sessizce hastalığı çekenlerin geçici bir dönem sıkıntı yaşayanlar olmadığına dikkat çekiyor. Bu insanların psikiyatristler tarafından teşhis edilen ve tedavi gereken ciddi hastalıkları olduğunu söylüyor.



Yoksulluğun tedavisi yok

Araştırmacılara göre bazı ülkelerde yoksulluk yüzünden tedavi olmadığını, bazı ülkelerde kimsenin psikiyatrik tedavi terimini duymadığını söylüyor. Ayrıca psikolojik sorunla ilgili önyargılar da bölgeden bölgeye değişiyor.





Bazı ülkelerde kültürel önyargılar yüzünden psikolojik sorunlar insanın geçimini etkileyebiliyor. Psikolojik sıkıntıların özellikle gelişmekte olan ülkelerde yıkıcı sonuçları olabiliyor. Araştırmacılara göre bazı ülkelerde psikolojik sorunu olanların oy verme, evlenme ve hatta miras hakkı yok.





Lancet’teki rapor ayrıca pandeminin psikolojik sağlık sorununun boyutlarını arttırdığını gösteriyor.





Prof. Thornicroft pandeminin ilk yılında vakaların arttığını söylüyor.





Ağır psikolojik sıkıntı yaşayan insanların yaşamlarını rahatlatmaya odaklı Rethink Mental Illness vakfının başkanı Brian Dow Britanya’da depresyon ve anksiyeteye yönelik toplumsal yargılarda ilerleme olduğunu ancak bunun ağır psikiyatrik sorunlarda geçerli olmadığını söylüyor.





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Bu bölüm SBS’in sağlık ve refah projesi ‘Mind Your Health’in bir parçası. Kaynaklara sbs.com.au/mindyourhealth ’den ulaşabilirsiniz.









