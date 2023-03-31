Trump yine tarih yazdı: Mahkemede yargılanacak ilk ABD başkanı

ÖNE ÇIKANLAR Şimdiye kadar hiçbir ABD başkanı cezai kovuşturma maruz kalmadı. Ancak birçok ilkin sahibi olan Donald Trump bunda da ilk oldu.

New York’un Manhattan bölgesinde bir soruşturma kurulu porno yıldızı Stromy Daniels’a 2016’a ödenen sus parasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Trump’a yönelik dava açılmasına karar verdi.

Trump’ın partisinden Cumhuriyetçiler siyasi bir cadı avı olduğunu söylüyor.

Ancak Trump’ın eski avukatı Michael Cohen davada en önemli savcılık tanığı olacak.bFederal savcılar 2018’de Daniels’e verilen parayı soruştururken Cohen’i sorgulamıştı. O dönemde Cohen Trump’ın hem Daniels’a hem de eski Playboy modeli Karen Mcdougal’a sessiz kalmaları için para ödendiğini iddia etmişti. İki kadın da Trump’la cinsel ilişkiye girdiklerini iddia ediyor.





Soruşturmanın devamında Cohen ödemelerde oynadığı rol kapsamında suçlu bulunup hapse girmişti. Ancak Trump’a yönelik bir suçlamada bulunulmamıştı.





Trump iddiaları reddediyor.





76 yaşındaki Trump tüm suçlamaları reddettiğini ve tarihteki en kötü siyasi işkence ve siyasi manipülasyon olduğunu söyledi. 2016’da seçimleri kazanıp bir dönem başkanlık yapan Trump 2024’te yeniden aday olacağını açıklamıştı.





Manhattan Başsavcısı Alvin Bragg Trump’ın ne zaman mahkemeye çıkacağının henüz belli olmadığını ve gerekince açıklanacağını söyledi.





Verilen sus ödemeleri Trump’ın karşılaştığı tek yasal sıkıntı değil.





Trump’ın şirketi geçen yıl dolandırıcılıktan suçlu bulunmuştu. Georgia eyaletinde yerel bir savcı Trump’a yönelik bazı iddiaları soruşturuyor. Ayrıca geçenlerde adalet bakanı tarafından atanan özel savcı Merrick Garland Trump’a yönelik iki ayrı soruşturmayı yönetiyor.





Soruşturmalardan biri Trump’ın devlet sırrı olarak belirlenen belgeleri güvensiz bir şekilde kullanması.





Bir de Trump’ın 2021’in Ocak ayında ABD Kongresine yönelik baskındaki rolünü soruşturuyor.



