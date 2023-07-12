Türk piyanist Sydney’deki uluslararası yarışmada yarı finalde

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Sydney Başkonsolosu Ali Sevim, Uluslararası Piyano Yarışması nedeniyle Avustralya’da bulunan Korkmaz Can Sağlam’ın onuruna 9 Temmuz Pazar akşamı bir resepsiyon verdi. Credit: Mert Balkanli

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Uluslararası Piyano Yarışması nedeniyle Avustralya’da bulunan Korkmaz Can Sağlam yarı finalde.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Korkmaz Can Sağlam Sydney’deki Uluslararası Piyano Yarışması yarı finale kaldı.
  • Türkiye Sydney Başkonsolosluğu rezidansında bir araya gelen yerli ve yabancı davetliler arasında, hayatlarını Sydney’de sürdüren Mertim Gökalp, Ayșe Göknur Shanal, Sercan Danış gibi değerli sanatçılar da vardı.
  • Korkmaz Can Sağlam ve geçtiğimiz günlerde Sutherland Gençlik Müzik Ödüllerinde ikincilik alan piyanist Ayhan Özbakır, davetlilere kısa birer resital de verdiler.
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Sydney Piyano Olimpiyadında yarışacak

SBS Turkish

26/06/202306:14
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