Aile içi şiddette paralel hayatlar

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Babası tarafından öldürülmek istenen Rima Tawil, yazar Didem Caia (solda) ile tanıştığında 4'ncü evre kanserdi. Rima, 43 yaşında hayatını kaybetti.

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Yazar Didem Caia, Suriye asıllı Rima Tawil ve kendi hayatından yola çıkarak çektiği belgeselde Avustralya'da aile içi şiddetin maskelenen yüzünü anlatıyor.

Key Points
  • Didem Caia'nın belgeselinin merkezinde 17 yaşında babası tarafından öldürülmek istenen Suriye asıllı Rima Tawil'in hayatı anlatılıyor.
  • Didem, Rima ile tesadüfen tanışıyor.
  • Belgesel iki arkadaşın kadın düşmanlığıyla örülü geçmişlerine mercek tutuyor.
İki kadın, tesadüfi bir karşılaşma, ortak bir geçmiş ve erkek egemen kültürlerde kadına uygulanan şiddetin Avustralya'daki yansımaları...

Avustralya Türk toplumundan şair ve yazar Didem Çaia, bir belgesel çekiyor. “Nobody’s daughter” “Kimsenin kızı” adını verdiği belgesel, cinsiyet eşitsizliğini, adaleti ve farklı kültürlerdeki ortak kadın şiddetini ele alıyor.

Belgeselin odak noktasında ise, babası tarafından öldürülmek istenirken kurtulan ama hep saklanmak zorunda kalan Suriye asıllı Avustralyalı Rima Tawil’in hikayesi yer alıyor.

Avustralya’da doğan Didem de, tıpkı Rima gibi çocukluğunda Türkiye kökenli babasının kendisine ve annesine uyguladığı baskıya maruz kalmış.

Rima ve Didem tesadüfen tanışmışlar ve kültür, gelenek ve kadın düşmanlığı ile örülü geçmişlerini keşfettikten sonra arkadaş olmuşlar. İki yıl boyunca Rima'nın hikayesi üzerine çalışmışlar. Rima 2019 yılında gögüs kanserinden hayatını kaybetmiş. Ama geride Didem’e yaşadıklarını anlattığı ve belgesel olmasını istediği 3 saatlik bir kayıt bırakarak...

Didem Caia, bugün Rima’nın vasiyetinden yola çıkarak, Avustralyadaki çok kültürlü toplumlara mensup kadınların maruz kaldığı gözle görülmeyen şiddeti anlatmaya hazırlanıyor…
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