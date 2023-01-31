Aile içi şiddette paralel hayatlar

Key Points Didem Caia'nın belgeselinin merkezinde 17 yaşında babası tarafından öldürülmek istenen Suriye asıllı Rima Tawil'in hayatı anlatılıyor.

Didem, Rima ile tesadüfen tanışıyor.

Belgesel iki arkadaşın kadın düşmanlığıyla örülü geçmişlerine mercek tutuyor.

İki kadın, tesadüfi bir karşılaşma, ortak bir geçmiş ve erkek egemen kültürlerde kadına uygulanan şiddetin Avustralya'daki yansımaları...





Avustralya Türk toplumundan şair ve yazar Didem Çaia, bir belgesel çekiyor. “Nobody’s daughter” “Kimsenin kızı” adını verdiği belgesel, cinsiyet eşitsizliğini, adaleti ve farklı kültürlerdeki ortak kadın şiddetini ele alıyor.





Belgeselin odak noktasında ise, babası tarafından öldürülmek istenirken kurtulan ama hep saklanmak zorunda kalan Suriye asıllı Avustralyalı Rima Tawil’in hikayesi yer alıyor.





Avustralya’da doğan Didem de, tıpkı Rima gibi çocukluğunda Türkiye kökenli babasının kendisine ve annesine uyguladığı baskıya maruz kalmış.





Rima ve Didem tesadüfen tanışmışlar ve kültür, gelenek ve kadın düşmanlığı ile örülü geçmişlerini keşfettikten sonra arkadaş olmuşlar. İki yıl boyunca Rima'nın hikayesi üzerine çalışmışlar. Rima 2019 yılında gögüs kanserinden hayatını kaybetmiş. Ama geride Didem’e yaşadıklarını anlattığı ve belgesel olmasını istediği 3 saatlik bir kayıt bırakarak...



