Pandemi, 75 yaşındaki Hatice Ateş'ten bir yazar yarattı

Çorum'un Karacahöyük Köyü'nden Melbourne'a uzanan bir hayat hikayesi... Yazar hatıralarına 5 yaşından itibaren başlıyor.

53 yıllık göç hikayesi ile devam ediyor.

75'lik taze yazar, anılarının devamını yazmaya başladı bile...

Son derece aktif bir kişiliğe sahip 75 yaşındaki Hatice Ateş, pandemi nedeniyle eve kapanınca yaşadığı sıkıntıyı atmanın yolunu kelimelerde buldu... Günde 6 saat yazan Hatice Ateş, "Hatiç" adını taşıyan kitabında zorlu hayat hikayesini anlatıyor.



Hatice Ateş'in Avustralya'ya gelirken kullandığı pasaportta çocukları Kazım, İsmail ve Cemile de yer alıyordu.



Bugüne kadar hep çalıştığını ve kitap yazma fikrini hayata geçiremediğini anlatan Ateş, kitabını oğlu Kazım Ateş aracılığıyla Türkiye'de bastırdı.





Okuma yazmayı Avustralya'ya göç ettikten sonra öğrenen ve bolca roman okuyarak kendini geliştirdiğini anlatan taze yazar, şimdiden göç hikayesinin son yıllarını anlattığı ikinci kitabını yazmaya başladı bile...



