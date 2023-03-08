SBS Türkçe Canlı – 8 Mart 2023 – Dünya Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Avustralya’da işyerlerindeki yönetim kadrolarında kadınların oranının düşük olduğu uzun süredir bilinen bir gerçek. Ancak Diversity Council araştırmasına göre göçmen toplumlardan gelen kadınların yönetici olması önündeki engeller daha bile fazla.
- Melbourne’daki Türkçe konuşan toplum için yılın en önemli kültürel etkinliklerinden olan Turkish Pazar Festival 11 ve 12 Mart’ta, her zaman olduğu gibi Queen Victoria Market’ta. Festivalin organizatörü Cemal Akdeniz ile konuştuk.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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