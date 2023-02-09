SBS Türkçe Canlı – 9 Şubat 2023

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SBS Türkçe Canlı

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Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ
  • SBS Türkçe Haber bülteni.
  • Türkiye’nin güneydoğusunu etkileyen çifte deprem sonrası ölü sayısı sürekli artarken Avustralya’daki Türkçe konuşan toplum gelişmeleri yakından takip ediyor.
  • Türkiye’nin Canberra’ya tayin edilen yeni büyükelçisi Ufuk Gezer SBS Türkçe’ye konuştu.
  • Sürekli bölge muhabirleri ile iletişimde olan Gazete Duvar Yurt Haberler Servisi Müdürü Sadık Güleç deprem konusundaki izlenimlerini anlattı.
  • Gazeteci Kadir Cesur, depremin üçüncü günü sabah 04:00 sularında Hatay’a ulaşmayı başardı. Cesur ile kente girişinden 10 saat sonra konuştuk.
  • Dinleyicilerden mesajlar.
SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
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