SBS Türkçe Canlı – 9 Şubat 2023

PROGRAM İÇERİĞİ
- SBS Türkçe Haber bülteni.
- Türkiye’nin güneydoğusunu etkileyen çifte deprem sonrası ölü sayısı sürekli artarken Avustralya’daki Türkçe konuşan toplum gelişmeleri yakından takip ediyor.
- Türkiye’nin Canberra’ya tayin edilen yeni büyükelçisi Ufuk Gezer SBS Türkçe’ye konuştu.
- Sürekli bölge muhabirleri ile iletişimde olan Gazete Duvar Yurt Haberler Servisi Müdürü Sadık Güleç deprem konusundaki izlenimlerini anlattı.
- Gazeteci Kadir Cesur, depremin üçüncü günü sabah 04:00 sularında Hatay’a ulaşmayı başardı. Cesur ile kente girişinden 10 saat sonra konuştuk.
- Dinleyicilerden mesajlar.
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