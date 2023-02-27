Türkiye depremi: "Cenazelerin kimlikleri nasıl belirlenecek?"

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Monash Üniversitesi Victoria Adli Tıp Enstitüsü Başkan Yardımcısı Profesör Richard Bassed, Türkiye depremi sonrasında cenazelerin kimlik tesbiti konusunda Türkiye'nin karşılaşacağı sorunlara ilişkin sorularımızı yanıtladı.

Öne çıkanlar
  • "Enkaz altından büyük miktarda ceset çıkarılması gerekiyor. Bunların morga kaldırılması ve adli tıp işlemlerinden geçirilmesi gerekiyor. Dişçi kayıtları bulunabilecek mi? DNA örnekleri, kayıpları olan ailelerden alınabilecek mi, aileler bulunabilecek mi? DNA laborartuarı var mı? Parmak izi verileri kullanılabilecek mi?"
  • "Sanıyorum şu çok güç ve üzüntü verici koşullarda Türkiye’de pek çok durumda sadece bir yakının cesedi teşhis etmesi söz konusu olacak. Altın diş, eski bir yara izi, üzerindeki yüzük kolye gibi kıymetli mücevher ve kıyafetler gibi geleneksel yöntemler, kimliklerin belirlenmesinde önemli rol oynayacak."
  • "Tayland Tsunamisinde 5 bin ölü vardı. Bunlardan üç bin 500’ünün kimlik tesbitinin tamamlanması bir yıldan fazla zaman aldı. Bu sürece tüm dünyadan yüzlerce adli tıp uzmanı katıldı."
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