Türkiye depremi: 'Hatay yerle bir olmuş'Play06:44Kadir Cesur Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.16MB) Hatay'da bulunan gazeteci Kadir Cesur, kentte şahit olduklarını anlattı.Öne çıkanlaryepyeni binalar bile yerle birKurtarma çalışması çok sınırlıEvlerin deniz kumuyla yapıldığı söyleniyor.Türkiye depremi: 'Hatay yerle bir olmuş'ShareLatest podcast episodesDeprem, siyasi bölünmeyi yenemediAvustralya kurtarma ekibi yola çıktı, NSW Hükümeti de 1 milyon dolar bağış yaptıSBS Türkçe Canlı - 10 Şubat 2023Suriye ve Türkiye'deki yıkıcı depremlerden etkilenenlere nasıl yardım edilir?