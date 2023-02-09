Türkiye depremi: 'Hatay yerle bir olmuş'

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Kadir Cesur Source: Supplied

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Hatay'da bulunan gazeteci Kadir Cesur, kentte şahit olduklarını anlattı.

Öne çıkanlar
  • yepyeni binalar bile yerle bir
  • Kurtarma çalışması çok sınırlı
  • Evlerin deniz kumuyla yapıldığı söyleniyor.
Türkiye depremi: 'Hatay yerle bir olmuş'
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SBS Türkçe Canlı - 10 Şubat 2023

Relatives of victims react in front of a collapsed building during search operations in the aftermath of a powerful earthquake in the Elbistan district of Kahramanmaras, southeastern Turkey.

Suriye ve Türkiye'deki yıkıcı depremlerden etkilenenlere nasıl yardım edilir?