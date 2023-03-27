Türkiye için sonraki hedef Hırvatistan

ÖNE ÇIKANLAR Euro 2024 eleme grubu maçlarında Türkiye ilk maçında Ermenistan’ı deplasmanda 2-1 yendi. Türkiye’nin bir sonraki maçı Hırvatistan’la olacak. Maç Türkiye’de Avustralya Doğu kıyıları saatiyle 5:45’te başlıyor.

Victoria Premier Ligi’ndeki Hume City (Anadoluspor) deplasmanda Oakleigh Cannons’a 2-1 yenildi.

Euro 2024 eleme grubu maçlarında D grubundaki diğer maç Hırvatistan – Galler karşılaşması 1-1 berabere bitti.





Hırvatistan FIFA sıralamasına göre dünyanın en iyi yedinci futbol takımı. Galler 28’inci sırada. Türkiye 44, Ermenistan 95 ve Letonya da 133’üncü sırada.



