Türkiye için sonraki hedef Hırvatistan

ÖNE ÇIKANLAR
- Euro 2024 eleme grubu maçlarında Türkiye ilk maçında Ermenistan’ı deplasmanda 2-1 yendi. Türkiye’nin bir sonraki maçı Hırvatistan’la olacak. Maç Türkiye’de Avustralya Doğu kıyıları saatiyle 5:45’te başlıyor.
- Victoria Premier Ligi’ndeki Hume City (Anadoluspor) deplasmanda Oakleigh Cannons’a 2-1 yenildi.
Euro 2024 eleme grubu maçlarında D grubundaki diğer maç Hırvatistan – Galler karşılaşması 1-1 berabere bitti.
Hırvatistan FIFA sıralamasına göre dünyanın en iyi yedinci futbol takımı. Galler 28’inci sırada. Türkiye 44, Ermenistan 95 ve Letonya da 133’üncü sırada.
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca ’tan takip edebilirsiniz.