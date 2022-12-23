Türkiye siyasetinde İmamoğlu fırtınası

Öne Çıkanlar
- Yorumculara göre iktidar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevden alıp seçim öncesi ülkenin en büyük şehrini yönetmek istiyor.
- İmamoğlu kararı Millet ve Cumhur ittifakında büyük tartışmalar başlattı.
- Herkes Halkların Demokratik Parti’nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kritik parti olacağını söylüyor ancak ne Cumhur ne de Millet ittifakı HDP’yle pek yan yana poz vermek istemiyor.
- Yeni asgari ücret açıklandı ancak yeni rakamın pek uzun süre tatmin etmeyeceği kesin
Gazeteci Yavuz Oğhan Türkiye’nin son bir haftasını SBS Türkçe için değerlendirdi.
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