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Türkiye siyasetinde İmamoğlu fırtınası

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Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Source: AAP

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Published 23 December 2022 at 3:06pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakaretten suçlu bulunması sonrası hem Cumhur hem de Millet ittifakında başlayan tartışmalar bir türlü bitmek bilmiyor. Gazeteci Yavuz Oğhan SBS Türkçe için gündemi değerlendirdi.

Published 23 December 2022 at 3:06pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • Yorumculara göre iktidar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevden alıp seçim öncesi ülkenin en büyük şehrini yönetmek istiyor.
  • İmamoğlu kararı Millet ve Cumhur ittifakında büyük tartışmalar başlattı.
  • Herkes Halkların Demokratik Parti’nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kritik parti olacağını söylüyor ancak ne Cumhur ne de Millet ittifakı HDP’yle pek yan yana poz vermek istemiyor.
  • Yeni asgari ücret açıklandı ancak yeni rakamın pek uzun süre tatmin etmeyeceği kesin
Gazeteci Yavuz Oğhan Türkiye’nin son bir haftasını SBS Türkçe için değerlendirdi.

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