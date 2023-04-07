Türkiye siyasetinde kurşun ve ortak liste tartışması

ÖNE ÇIKANLAR
- İyi Parti ve CHP binalarına ateş açılması üzerine siyasette gerilim arttı.
- Millet ve Cumhur ittifaklarında ortak liste tartışması devam ediyor. Şimdilik Millet ittifakı ortak listeye daha yakın gibi görünüyor.
- Muharrem İnce ile pazarlıklar sonuç vermedi. Tahminler cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağı yönünde.
- Deprem bölgesinde son durum.
Gazeteci Yavuz Oğhan Türkiye’de son bir haftanın gelişmelerini SBS Türkçe için değerlendirdi.
TÜRKİYE GÜNDEMİ
Adaylar belli, artık yarış başlasın