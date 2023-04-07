Türkiye siyasetinde kurşun ve ortak liste tartışması

Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan Source: AAP

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

CHP ve İyi Parti merkezlerine yönelik ateş açılması ittifaklar arasındaki gerilimi artırırken iktidardaki partilerin geçen yıl geçirdiği yeni seçim yasasının Millet İttifakı’na yarayacağı tahmin ediliyor. Gazeteci Yavuz Oğhan Türkiye’de son bir haftanın gelişmelerini SBS Türkçe için değerlendirdi.

ÖNE ÇIKANLAR
  • İyi Parti ve CHP binalarına ateş açılması üzerine siyasette gerilim arttı.
  • Millet ve Cumhur ittifaklarında ortak liste tartışması devam ediyor. Şimdilik Millet ittifakı ortak listeye daha yakın gibi görünüyor.
  • Muharrem İnce ile pazarlıklar sonuç vermedi. Tahminler cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağı yönünde.
  • Deprem bölgesinde son durum.
Gazeteci Yavuz Oğhan Türkiye’de son bir haftanın gelişmelerini SBS Türkçe için değerlendirdi.
TÜRKİYE GÜNDEMİ

Adaylar belli, artık yarış başlasın

Gelişmeler Kılıçdaroğlu’nun önünü açarken Erdoğan’ınkini kapatıyor

Türkiye'de deprem gölgesinde seçim kampanyası

Saflar belirlendi, seçimlerde kampanyaların merkezinde deprem olacak

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını Pazartesi açıklıyor

"Az bir ihtimal ama çoklu aday ihtimali hala sürüyor"

Türkiye siyasetinde İmamoğlu fırtınası

İmamoğlu kararı muhalefeti ayaklandırdı

Türkiye’de vizyonlar savaşı

Share

Latest podcast episodes

sbs turkish.jpg

SBS Türkçe Canlı – 7 Nisan 2023

Girl smoking electronic cigarette

Gençler arasında e-sigara kullanımı yayılıyor

adidas World Cup balls

Beşiktaş’tan Fenerbahçe deplasmanında zafer

Sunrise - Turkish.jpg

SBS Türkçe Haberler 7 Nisan