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Türkiye’de 10 Kasım'da Atatürk'ten çok siyasi tartışmalar gündemde

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Gazi Mustafa Kemal Ataturk

Mustafa Kemal Atatürk. Credit: tr.wikimedia.org

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Published 11 November 2022 at 4:19pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Türkiye’de son bir haftayı SBS Türkçe için değerlendiren gazeteci Yavuz Oğhan, 10 Kasım’da Anıtkabir’de olanları ve AK Parti ile HDP arasındaki görüşmenin sonuçları hakkında konuştu.

Published 11 November 2022 at 4:19pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 84’üncü yılında anıldı. Nasıl anıldı? Atatürk siyaseti birleştiren bir isim mi yoksa bu konuda da Cumhur ve Millet ittifakı ayrılıyor diyebilir miyiz?
  • AK Parti’den bir heyet HDP’yi ziyaret etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bunda bir tuhaflık olmadığını söyledi. Cumhur ittifakı için “HDP eşittir PKK” söylemi sona erdi diyebilir miyiz?
  • İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davası var. Zamanında hapse atılan bir İstanbul belediye başkanı 20 yıldır ülkeyi yönetiyor.
  • Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı. Cumhurbaşkanına hakaretle suçlanıyor. İktidara muhalefet edenlerin tutuklu yargılanmaları artık normal karşılanıyor değil mi?
Gazeteci Yavuz Oğhan son bir haftayı SBS Türkçe için değerlendirdi.

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