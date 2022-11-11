Türkiye’de 10 Kasım'da Atatürk'ten çok siyasi tartışmalar gündemde

Öne Çıkanlar
- Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 84’üncü yılında anıldı. Nasıl anıldı? Atatürk siyaseti birleştiren bir isim mi yoksa bu konuda da Cumhur ve Millet ittifakı ayrılıyor diyebilir miyiz?
- AK Parti’den bir heyet HDP’yi ziyaret etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bunda bir tuhaflık olmadığını söyledi. Cumhur ittifakı için “HDP eşittir PKK” söylemi sona erdi diyebilir miyiz?
- İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davası var. Zamanında hapse atılan bir İstanbul belediye başkanı 20 yıldır ülkeyi yönetiyor.
- Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı. Cumhurbaşkanına hakaretle suçlanıyor. İktidara muhalefet edenlerin tutuklu yargılanmaları artık normal karşılanıyor değil mi?
Gazeteci Yavuz Oğhan son bir haftayı SBS Türkçe için değerlendirdi.