Türkiye’de 2023 için gergin bekleyiş

Öne Çıkanlar
- Önümüzdeki aylarda seçimlerin ne zaman olacağı ve başkan adayları tartışılacak. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öne çıkarken seçimlerin Nisan veya en geç Mayıs’ta yapılması bekleniyor.
- İstanbul Büyükşehir Belediye’sinde olası değişiklikler genel seçimleri de etkileyecek.
- Hükümet para musluklarını açarken seçimlerden sonra iktidar kim olursa olsun büyük bir faturayla karşılaşacak gibi görünüyor.
Gazeteci Yavuz Oğhan Türkiye’de 2023’ten beklenenleri SBS Türkçe’ye anlattı.
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TÜRKİYE GÜNDEMİ
Türkiye siyasetinde İmamoğlu fırtınası