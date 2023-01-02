SBS Türkçe

Türkiye’de 2023 için gergin bekleyiş

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Turkey's President Recep Tayyip Erdogan, walks to cast his ballot during the local elections

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarının devam edip etmeyeceği 2023'ün en önemli sorusu. Source: AAP

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Published 2 January 2023 at 3:12pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Cumhuriyet’in yüzüncü yılına giren Türkiye’de 2023’ün ilk yarısında meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öne çıkıyor. Gazeteci Yavuz Oğhan önümüzdeki aylarda Türkiye’de beklenen gelişmeleri SBS Türkçe için değerlendirdi.

Published 2 January 2023 at 3:12pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • Önümüzdeki aylarda seçimlerin ne zaman olacağı ve başkan adayları tartışılacak. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öne çıkarken seçimlerin Nisan veya en geç Mayıs’ta yapılması bekleniyor.
  • İstanbul Büyükşehir Belediye’sinde olası değişiklikler genel seçimleri de etkileyecek.
  • Hükümet para musluklarını açarken seçimlerden sonra iktidar kim olursa olsun büyük bir faturayla karşılaşacak gibi görünüyor.
Gazeteci Yavuz Oğhan Türkiye’de 2023’ten beklenenleri SBS Türkçe’ye anlattı.
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