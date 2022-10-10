Türkiye’de başörtü sorunu yine gündemin merkezinde

Öne Çıkanlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışını zamansız olarak niteleyen bazı yorumcular, ana muhalefet liderinin en önemli konu olan hayat pahalılığından dikkati çekerek iktidarın alanında top koşturmaya çalıştığını söylüyor.

Altılı Masa’nın ilk toplantısının üzerinden 8 ay geçti ve bir sonraki seçimler en geç 8 ay sonra yapılacak. Muhalefetin yavaş ilerlediği eleştirilerine cevap en son toplantıda verildi.

TBMM’den değişmeden geçmesi beklenen sosyal medya yasasının basın ve ifade özgürlüğü üstündeki etkisine çok yakında tanık olacağız.

Gazeteci Yavuz Oğhan CHP liderinin yeniden gündeme getirdiği başörtü yasasının hem kendi partisinde hem de iktidarda büyük tartışmayı ateşlediğini söyledi.

