SBS Türkçe

Türkiye’de başörtü sorunu yine gündemin merkezinde

SBS Türkçe

Muslim woman with a headscarf

Source: EPA

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 10 October 2022 at 3:31pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Gazeteci Yavuz Oğhan Türkiye’nin son bir haftasında meydana gelen gelişmeleri SBS Türkçe için yorumladı.

Published 10 October 2022 at 3:31pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışını zamansız olarak niteleyen bazı yorumcular, ana muhalefet liderinin en önemli konu olan hayat pahalılığından dikkati çekerek iktidarın alanında top koşturmaya çalıştığını söylüyor.
  • Altılı Masa’nın ilk toplantısının üzerinden 8 ay geçti ve bir sonraki seçimler en geç 8 ay sonra yapılacak. Muhalefetin yavaş ilerlediği eleştirilerine cevap en son toplantıda verildi.
  • TBMM’den değişmeden geçmesi beklenen sosyal medya yasasının basın ve ifade özgürlüğü üstündeki etkisine çok yakında tanık olacağız.
Gazeteci Yavuz Oğhan CHP liderinin yeniden gündeme getirdiği başörtü yasasının hem kendi partisinde hem de iktidarda büyük tartışmayı ateşlediğini söyledi.
Yavuz Oğhan'dan

Demirtaş’a hak ihlali, HDP’ye ambargo

Türkiye’de siyaset 15 Temmuz’da bile birleşemedi

Meslek örgütleri ve sosyal medyaya ayar

Yavuz Oğhan: "Ekonomide herkesin yüreği ağzında"

''Kemal Kılıçdaroğlu söyler hükümet yapar''

''Türkiye, Peker’in iddiaları ve o iddiaların yarattığı dalgalanmayla uğraşıyor''

Share

Latest podcast episodes

sbs turkish.jpg

SBS Türkçe Canlı – 10 Ekim 2022

Soccer ball on the ground at a football field

A Ligi’nde şampiyon yenilgi ile başladı

news

SBS Türkçe Haberler 10 Ekim

Leader of the Opposition Anthony Albanese and Prime Minister Scott Morrison during Question Time in the House of Representatives at Parliament House in Canberra, Wednesday, February 16, 2022.

İşçi Partisi üçüncü aşama vergi indirimini kaldıracak mı?