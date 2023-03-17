Türkiye'de deprem gölgesinde seçim kampanyası

ÖNE ÇIKANLAR
- Cumhurbaşkanı adayları belli oldu. Kampanyalar da başlamış gibi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması bekleniyor mu?
- HDP seçimlerde kilit parti olarak öner çıkıyor. Bir yandan da HDP’nin kapanma ihtimaline karşı b planı da belli oldu bu hafta.
- Depremden sonra sel. Türkiye bir yandan da doğal felaketlerle mücadele yeteneğini kaybetmiş gibi görünüyor.
- Yerli otomobil TOGG piyasaya çıktı.
- Suriye ve Türkiye arasında arabuluculuk çabaları seçimlere kadar sonuç vermeyecek gibi görünüyor.
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