Türkiye'de deprem gölgesinde seçim kampanyası

Civilians try to look for survivors of the earthquake in the

HATAY, TURKEY - 2023/02/07: Civilians try to look for survivors of the earthquake in the wreckage. Turkey experienced the biggest earthquake of this century in the border region with Syria. Source: LightRocket / SOPA Images/LightRocket via Getty Images

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak adaylar belli olmuş gibi görünüyor. Şimdi en büyük iki ittifak, Cumhur ve Millet, destek alabilecekleri siyasi partilerin sayısını artırma peşinde. Gazeteci Yavuz Oğhan Türkiye Gündemini değerlendiriyor.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Cumhurbaşkanı adayları belli oldu. Kampanyalar da başlamış gibi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması bekleniyor mu?
  • HDP seçimlerde kilit parti olarak öner çıkıyor. Bir yandan da HDP’nin kapanma ihtimaline karşı b planı da belli oldu bu hafta.
  • Depremden sonra sel. Türkiye bir yandan da doğal felaketlerle mücadele yeteneğini kaybetmiş gibi görünüyor.
  • Yerli otomobil TOGG piyasaya çıktı.
  • Suriye ve Türkiye arasında arabuluculuk çabaları seçimlere kadar sonuç vermeyecek gibi görünüyor.

TÜRKİYE GÜNDEMİ

Saflar belirlendi, seçimlerde kampanyaların merkezinde deprem olacak

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını Pazartesi açıklıyor

"Her şeyin izinle yapılması yardımların dağıtımında sıkıntıya neden oluyor"

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