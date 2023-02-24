Türkiye’de deprem sonrası çadır ve seçim tartışmaları

ÖNE ÇIKANLAR
- Depremzedeler çadır yokluğundan şikâyet ediyor. Bir yandan da çadır sıkıntısı olmadığını söylüyor yetkililer. Şu anda bölgede yaşayan milyonların ihtiyaçları neler ve devlet kurumları bunları karşılayabiliyor mu?
- Ekşi sözlük kapatıldı, eleştirisel yayın yapan basın kurumlarına karartma veya para cezası veriliyor. Hükümetin farklı sesleri susturmaya yönelik çabaları bu dönemde bile hız kesmiyor.
- Seçim tarihi konusunda en son bilgi nedir acaba ve ertelenmeyecekse, muhalefetin cumhurbaşkanlığı adayını ne zaman açıklayacağı belli mi?
Gazeteci Yavuz Oğhan peşi sıra depremlerle sarsılan Türkiye ve siyaseti SBS Türkçe için değerlendirdi.