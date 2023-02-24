Türkiye’de deprem sonrası çadır ve seçim tartışmaları

Aftermath of the devastating earthquakes hit the southern Turkiye

ADIYAMAN, TURKIYE - FEBRUARY 20: A view of heavily damaged buildings after 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes hit multiple provinces of Turkiye including Adiyaman on February 20, 2023. Source: Anadolu / Lokman Ilhan/Anadolu Agency via Getty Images

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Türkiye’de son bir haftada gündeme damgasını vuran konuları SBS Türkçe için değerlendiren Gazeteci Yavuz Oğhan hükümetin depremlerden etkilenen bölgelere yüzbinlerce çadır gönderildiğini söylediğini ancak depremden etkilenen bölgede 10 milyon insan yaşadığını söyledi.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Depremzedeler çadır yokluğundan şikâyet ediyor. Bir yandan da çadır sıkıntısı olmadığını söylüyor yetkililer. Şu anda bölgede yaşayan milyonların ihtiyaçları neler ve devlet kurumları bunları karşılayabiliyor mu?
  • Ekşi sözlük kapatıldı, eleştirisel yayın yapan basın kurumlarına karartma veya para cezası veriliyor. Hükümetin farklı sesleri susturmaya yönelik çabaları bu dönemde bile hız kesmiyor.
  • Seçim tarihi konusunda en son bilgi nedir acaba ve ertelenmeyecekse, muhalefetin cumhurbaşkanlığı adayını ne zaman açıklayacağı belli mi?
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Gazeteci Yavuz Oğhan peşi sıra depremlerle sarsılan Türkiye ve siyaseti SBS Türkçe için değerlendirdi.

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