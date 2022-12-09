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Türkiye’de vizyonlar savaşı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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Published 9 December 2022 at 4:00pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomik vizyon sunumu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 vizyonu arasındaki mücadelenin yaklaşan seçimlerde gündemin merkezinde olması bekleniyor. Gazeteci Yavuz Oğhan SBS Türkçe için Türkiye gündemini değerlendirdi.

Published 9 December 2022 at 4:00pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne çıkanlar
  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu muhalefetin ekonomik krizi nasıl çözmeyi düşündüğü sorularına cevap niteliğindeki vizyon sunumu uzun olduğu için eleştirilse de kapsamı açısından destek aldı. Ne kadar etkili olacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.
  • Ekonomideki kriz ortamı TBMM’deki Bütçe görüşmelerine de yansıdı.
  • Altı yaşında bir çocuğun evlendirilmesi iddiası da siyasi kutuplaşmadan nasibini aldı.
  • Enflasyondan zincir marketler mi sorumlu?
Yavuz Oğhan Türkiye’de son bir haftaya damgasını vuran olayları SBS Türkçe için değerlendirdi.

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