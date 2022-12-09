Türkiye’de vizyonlar savaşı

Öne çıkanlar
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu muhalefetin ekonomik krizi nasıl çözmeyi düşündüğü sorularına cevap niteliğindeki vizyon sunumu uzun olduğu için eleştirilse de kapsamı açısından destek aldı. Ne kadar etkili olacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.
- Ekonomideki kriz ortamı TBMM’deki Bütçe görüşmelerine de yansıdı.
- Altı yaşında bir çocuğun evlendirilmesi iddiası da siyasi kutuplaşmadan nasibini aldı.
- Enflasyondan zincir marketler mi sorumlu?
Yavuz Oğhan Türkiye’de son bir haftaya damgasını vuran olayları SBS Türkçe için değerlendirdi.