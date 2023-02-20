‘’Türkiye’deki bu deprem beni çok sarstı’’

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Hatay - Samandağ

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Sydney’de faliyet gösteren - Sadaqa Refah Fonu kurucularından Coşkun Unal ve kardeşi Bulent Ünal depremden hemen sonra Türkiye’ye giderek yardım çalışmalarına katıldı.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Daha önce dünyada bir çok yere yardım amaçlı gittiğini anlatan Coskun Ünal deprem bölgesinde gördüklerinin kendisini çok sarstığını söyledi.
  • Coşkun Ünal Türkiye’ye indiklerinden elverişsiz hava şartları nedeniyle uçak seferlerinin iptal edildiğini ancak THY’nın kendi personel uçağına binerek Mersine gittiklerini ve orada ilk görüşmeleri yaptıklarını anlattı
  • Coskun Ünal Avustralya Türk toplumuna deprem bölgesine nakit yardım yapmlarını tavsiye etti.
Coskun ve Bülent Unal kardeşler deprem bölgesinde yardım dağıtıyor.jpg
Coskun ve Bülent Unal kardeşler deprem bölgesinde yardım dağıtıyor.
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