‘’Türkiye’deki bu deprem beni çok sarstı’’

ÖNE ÇIKANLAR
- Daha önce dünyada bir çok yere yardım amaçlı gittiğini anlatan Coskun Ünal deprem bölgesinde gördüklerinin kendisini çok sarstığını söyledi.
- Coşkun Ünal Türkiye’ye indiklerinden elverişsiz hava şartları nedeniyle uçak seferlerinin iptal edildiğini ancak THY’nın kendi personel uçağına binerek Mersine gittiklerini ve orada ilk görüşmeleri yaptıklarını anlattı
- Coskun Ünal Avustralya Türk toplumuna deprem bölgesine nakit yardım yapmlarını tavsiye etti.
Coskun ve Bülent Unal kardeşler deprem bölgesinde yardım dağıtıyor.