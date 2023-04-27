Türkiye'deki partilerin Avustralya'daki temsilcilerinden vatandaşlara "sandığa gelin" çağrısı

ÖNE ÇIKANLAR Adalet ve Kalkınma Partisi Sydney seçim koordinasyonu seçimlere kalabalık bir ekiple hazırlandı.

Özellikle YSK'ya yapılan adres beyanı süresince, seçim koordinasyon merkezinde vatandaşlara birebir hizmet verildi.

Anmak'a göre bu seçim döneminde vatandaşlar daha duyarlı ve istekli.

14 Mayıs Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için, ittifak mensubu partilerin hazırlıkları sadece Türkiye'de değil Avustralya'da da son hızla sürüyor.





Avustralya'da temsilciliği bulunan partilerin şu anda en büyük amaçları, seçmenlerini sandık başına çekebilmek.





Çünkü 2018 seçimlerinde Avustralya'da, Türkiye seçimleri için oy kullanabilecek seçmenlerin sadece 3'te biri yani 16 bin kişi sandık başına gitmişti.



Peki Türkiye'de seçime girecek partilerin Avustralya'daki büroları, temsilcileri bu konuda nasıl hazırlıklar yapıyor dersiniz?



SBS Türkçe olarak bu soruyu üç büyük partinin Avustralya'daki yetkililerine sorduk.





İlk konuğumuz, Adalet ve Kalkınma Partisi Sydney Seçim Koordinasyonu Başkanı İzzet Anmak oldu.

