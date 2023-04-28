Türkiyeli partilerin Avustralya'daki seçim hazırlıkları: Bölüm 2

ÖNE ÇIKANLAR "Seçimler başladığında demokrasi otobüslerimizle seçmenleri oy vermeye götüreceğiz."

"50 sandıkta 120 sandık müşahidimiz görev alacak."

"Oy torbaları uçakla Türkiye'ye giderken hem Melbourne'dan hem de Sydney'den birer CHP'li görevli eşlik edecek."

Sydney CHP Avustralya Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Seçimlerden Sorumlu Koordinatör Sinan Ketencioğlu, CHP Avustralya temsilciliği olarak 14 Mayıs Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimine nasıl hazırlandıklarını SBS Türkçe'ye anlattı.



