Türkiyeli partilerin Avustralya'daki seçim hazırlıkları: Bölüm 2

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Türkiye'deki üç büyük partinin Avustralya'daki temsilcileriyle yaptığımız röportaj serimizin ikinci bölümünde, konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Avustralya Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Ketencioğlu.

ÖNE ÇIKANLAR
  • "Seçimler başladığında demokrasi otobüslerimizle seçmenleri oy vermeye götüreceğiz."
  • "50 sandıkta 120 sandık müşahidimiz görev alacak."
  • "Oy torbaları uçakla Türkiye'ye giderken hem Melbourne'dan hem de Sydney'den birer CHP'li görevli eşlik edecek."
Sydney CHP Avustralya Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Seçimlerden Sorumlu Koordinatör Sinan Ketencioğlu, CHP Avustralya temsilciliği olarak 14 Mayıs Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimine nasıl hazırlandıklarını SBS Türkçe'ye anlattı.

Ketencioğlu, özellikle 2022 yılında değişen seçim kanunuyla birlikte, oy pusulalarında durumun nasıl değiştiğine dikkati çekti ve seçmeni özellikle bu konuda aydınlatmak istediklerini anlattı.

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