Türkiyeli partilerin Avustralya'daki seçim hazırlıkları: Bölüm 3

YSP.png

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Türkiye'deki üç büyük partinin Avustralya'daki temsilcileriyle yaptığımız röportaj serimizin üçüncü bölümünde, konuğumuz Yeşil Sol Parti Avustralya Seçim Koordinasyonu Eş Başkanları Kenan Bircan ve Gülnur Güzel.

ÖNE ÇIKANLAR
  • HDP hakkındaki kapatma davası nedeniyle seçime Yeşil Sol Parti (YSP) adıyla giriyor.
  • YSK kararına göre YSP temsilcileri 14 Mayıs'ta yurtdışı sandık kurullarında sandık görevlisi olamayacak.
  • Bu iki dezavantaja rağmen YSP Avustralya'da yüzler gülüyor.
Avustralya'da Türkiye seçimlerine hazırlanan partilerin temsilcileriyle konuşmaya devam ediyoruz.
HDP hakkındaki kapatma davası nedeniyle 2023 seçimlerine isim değişikliği yaparak Yeşil Sol Parti/YSP çatısı altında girmeye karar verdi.

İsim değişikliğinin ardından Yüksek Seçim Kurulu'ndan çıkan karara göre, YSP temsilcileri 14 Mayıs'ta yurtdışı sandık kurullarında da görev yapamayacak.

Türkiye'de ancak ilk üçü paylaşayan siyasi partiler yurtdışı sandık kurullarında görev alabiliyor. 2018 seçiminde ülke genelinde AKP, CHP ve HDP lk üç sırayı paylaşmışlardı. Bu nedenle yurtdışı sandık kurullarında bu 3 parti üye bulundurma hakkı elde etmişti.
Ancak YSK'nın bu kararıyla, HDP artık olmadığı için Yeşil Sol Parti sandık Kurulunda yer almayacak. YSP sandık kurulu üyesi bulundurmasa da büyük bir ekiple sandık müşahidi olarak sandık başında görev yapıyor.

14 Mayıs seçimlerine iki dezavantajla girse de her şeye rağmen Yeşil Sol Parti'de yüzler gülüyor.

YSP Avustralya Seçim Koordinasyonu Eş Başkanları Kenan Bircan ve Gülnur Güzel ile son anda yaşanan isim değişikliğinin seçmenlerini nasıl etkilediğini konuştuk.
Kenan Bircan vand Gülnur Güzel.jpg
YSP Avustralya Seçim Koordinasyonu Eş Başkanları Kenan Bircan (Solda) ve Gülnur Güzel, Sydney'de seçim başlar başlamaz oylarını kullandılar.
Share

Latest podcast episodes

sbs turkish.jpg

SBS Türkçe Canlı – 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı

Football

Süper Lig’de liderlik mücadelesi kızışıyor

ANTHONY ALBANESE NATIONAL CABINET MEETING

Ulusal Kabine, aile hekimlerine mesai saatleri dışında erişim için fon sağlama teklifini onayladı

Casino Conference

İnternet üzerinden oynanan kumar için kredi kartı kullanımı yasağı