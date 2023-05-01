Türkiyeli partilerin Avustralya'daki seçim hazırlıkları: Bölüm 3

ÖNE ÇIKANLAR HDP hakkındaki kapatma davası nedeniyle seçime Yeşil Sol Parti (YSP) adıyla giriyor.

YSK kararına göre YSP temsilcileri 14 Mayıs'ta yurtdışı sandık kurullarında sandık görevlisi olamayacak.

Bu iki dezavantaja rağmen YSP Avustralya'da yüzler gülüyor.

Avustralya'da Türkiye seçimlerine hazırlanan partilerin temsilcileriyle konuşmaya devam ediyoruz.



HDP hakkındaki kapatma davası nedeniyle 2023 seçimlerine isim değişikliği yaparak Yeşil Sol Parti/YSP çatısı altında girmeye karar verdi.





İsim değişikliğinin ardından Yüksek Seçim Kurulu'ndan çıkan karara göre, YSP temsilcileri 14 Mayıs'ta yurtdışı sandık kurullarında da görev yapamayacak.





Türkiye'de ancak ilk üçü paylaşayan siyasi partiler yurtdışı sandık kurullarında görev alabiliyor. 2018 seçiminde ülke genelinde AKP, CHP ve HDP lk üç sırayı paylaşmışlardı. Bu nedenle yurtdışı sandık kurullarında bu 3 parti üye bulundurma hakkı elde etmişti.



Ancak YSK'nın bu kararıyla, HDP artık olmadığı için Yeşil Sol Parti sandık Kurulunda yer almayacak. YSP sandık kurulu üyesi bulundurmasa da büyük bir ekiple sandık müşahidi olarak sandık başında görev yapıyor.





14 Mayıs seçimlerine iki dezavantajla girse de her şeye rağmen Yeşil Sol Parti'de yüzler gülüyor.





YSP Avustralya Seçim Koordinasyonu Eş Başkanları Kenan Bircan ve Gülnur Güzel ile son anda yaşanan isim değişikliğinin seçmenlerini nasıl etkilediğini konuştuk.

