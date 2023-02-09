Türkiye'nin yeni Avustralya Büyükelçisi Ufuk Gezer: "Tüm gücümüzü seferber ettik"Play09:26 Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.64MB) Büyükelçi Gezer, Önceliklerinin, Türkiye'ye malzeme ve nakit akışının hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi olduğunu söyledi.Öne çıkanlar"Avustralya depreme ilk tepki veren ülkelerden biri oldu"Yardımların koordinesini sağlamak amacıyla 50 kadar toplum kuruluşuyla toplandık""Bizim talebimiz üzerine Avustralya kurtarma ekibi oluşturdu."ShareLatest podcast episodesSBS Türkçe Canlı – 9 Şubat 2023SBS Türkçe Haberler 9 Şubat'Her yerden yıkım haberleri gelmeye başladı'Melbournelu toplum üyelerimizin deprem kurbanı yakınlarını arama yarışı