Türkiye'nin yeni Avustralya Büyükelçisi Ufuk Gezer: "Tüm gücümüzü seferber ettik"

Ufuk Gezer

Source: Supplied

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Büyükelçi Gezer, Önceliklerinin, Türkiye'ye malzeme ve nakit akışının hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi olduğunu söyledi.

Öne çıkanlar
  • "Avustralya depreme ilk tepki veren ülkelerden biri oldu"
  • Yardımların koordinesini sağlamak amacıyla 50 kadar toplum kuruluşuyla toplandık"
  • "Bizim talebimiz üzerine Avustralya kurtarma ekibi oluşturdu."
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