Ücretli doğum izni süresi uzuyor

- Doğum izni 26 haftaya yükseliyor.
- Altı aylık tam ücretli izin, Temmuz 2026'dan itibaren geçerli olacak.
- İzni, her iki ebeveyn de istediği gibi bölüşebilecek.
Two-parent households will be able to decide how to split the paid parental leave, while single parents will be entitled to the full six months. Source: AAP
Published 17 October 2022 at 10:47am
By Lin Elvin, Catriona Stirrat
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
Başbakan hükümetin ücretli doğum iznini 18 haftadan 26 haftaya çıkaracağını duyurdu.
Published 17 October 2022 at 10:47am
By Lin Elvin, Catriona Stirrat
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
Share