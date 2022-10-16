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Ücretli doğum izni süresi uzuyor

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parental leave

Two-parent households will be able to decide how to split the paid parental leave, while single parents will be entitled to the full six months. Source: AAP

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Published 17 October 2022 at 10:47am
By Lin Elvin, Catriona Stirrat
Presented by Seda Ercan
Source: SBS

Başbakan hükümetin ücretli doğum iznini 18 haftadan 26 haftaya çıkaracağını duyurdu.

Published 17 October 2022 at 10:47am
By Lin Elvin, Catriona Stirrat
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
  • Doğum izni 26 haftaya yükseliyor.
  • Altı aylık tam ücretli izin, Temmuz 2026'dan itibaren geçerli olacak.
  • İzni, her iki ebeveyn de istediği gibi bölüşebilecek.
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