Ukrayna istilanın birinci yıldönümünde ölenleri anıyor

Öne Çıkanlar Son bir yılda yedi binden fazla Ukraynalı sivil ve 130 bin Rus askerinin öldüğü tahmin ediliyor.

Ukrayna yüzyıllardır Rus baskısını hissediyor. 1930’larda milyonlarca insanın ölümüne neden olan kıtlık Holodomor Ukraynalılarca hiç unutulmadı.

Ruslar arasında Putin’i destekleyenler olduğu gibi eleştirenler de var.

Bir yıl önce Cumhurbaşkanı Vladimir Putin Ukrayna’da özel bir askeri operasyon başlatıldığını duyurdu. BM tahminlerine göre son bir yılda en az yedi bin Ukraynalı sivil hayatını kaybetti. Ukrayna Savunma Bakanlığı’na göre hayatını kaybeden Rus askeri sayısı 130 bin.



Bir yıl önceki Rus istilası Ukraynalılar için sürpriz olmadı. Sovyet yönetimi altında sürekli bir Rus baskısı hisseden Ukrayna nüfusu, 2014’te de Rusya’nın Kırım’ı ilhakına maruz kalmıştı.





Rusya ve Ukrayna arasındaki tarihi ilişkiler bir sömürge ve soykırım tarihi. Yrminci yüzyılın başından itibaren Sovyetler Birliği döneminde Ukrayna sürekli baskı altında yaşadı.









Ukrayna’nın belki de yaşadığı en büyük facia, Holodomor olarak bilinen 1930larda yaşanan ve Stalin yönetiminin doğrudan sorumlu olduğu kıtlık. Holodomor’da dört ila sekiz milyon kişinin açlıktan öldüğü tahmin ediliyor.





Geçen yıl Avrupa Parlamentosu Holodomor’u insan yapımı bir kıtlık ve soykırım olarak tanıdı. Stalin’in kolektif çiftlik politikasına muhalefet eden çiftçiler dışında bir de Ukryanalı devlet görevlileri ve entelektüelleri yok etme girişimi olarak biliniyor.



