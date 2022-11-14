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İntihar ve kendine zarar vermenin görünmeyen maliyeti

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The Self Harm summit underway in Sydney (SBS).jpg

Credit: The Self Harm summit underway in Sydney (SBS)

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Published 14 November 2022 at 3:07pm, updated 14 November 2022 at 3:11pm
By Felicity Davey
Presented by Nilgün Kılıç
Source: SBS

Hem burada Avustralya'da hem de yurtdışında genç kadınlar arasında kendine zarar verme oranları artıyor. Dünya uzmanlarından oluşan bir zirve, hakkında pek fazla konuşulmayan akıl sağlığı hastalığını tartışmak için Sidney'de toplanıyor. Ve yapılan bir uyarı kendine zarar vermeye atıfta bulundu.

Published 14 November 2022 at 3:07pm, updated 14 November 2022 at 3:11pm
By Felicity Davey
Presented by Nilgün Kılıç
Source: SBS
ÖNE ÇIKANLAR
  • Geçen yıl 390 bin Avustralyalı, kasten kendi vücutlarına acı veya zarar verdiğini bildirdi ki bunun 270.000'ini kadındı.
  • Depresyon, anksiyete ve bipolar bozukluk gibi duygudurum bozukluklarının teşhisi, tedavisi ve önlenmesi için kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Sidney'deki Black Dog Enstitüsü'nde Yönetim Kurulu Başkanı olan Profesör Helen Christensen, kendine zarar veren çok sayıda insan olduğunu ve bu konuda pek bir şey bilinmediğini söyledi.
  • Uzmanlar, utanma duygusunun çoğu zaman insanların yardım almasını engellediğini söylüyor.
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