İntihar ve kendine zarar vermenin görünmeyen maliyeti

ÖNE ÇIKANLAR
- Geçen yıl 390 bin Avustralyalı, kasten kendi vücutlarına acı veya zarar verdiğini bildirdi ki bunun 270.000'ini kadındı.
- Depresyon, anksiyete ve bipolar bozukluk gibi duygudurum bozukluklarının teşhisi, tedavisi ve önlenmesi için kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Sidney'deki Black Dog Enstitüsü'nde Yönetim Kurulu Başkanı olan Profesör Helen Christensen, kendine zarar veren çok sayıda insan olduğunu ve bu konuda pek bir şey bilinmediğini söyledi.
- Uzmanlar, utanma duygusunun çoğu zaman insanların yardım almasını engellediğini söylüyor.