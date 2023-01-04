Uzmanlara göre Çin’den gelenlere zorunlu COVID-19 testi siyasi nedenlere dayanıyor

Öne Çıkanlar 5 Ocak Perşembe’den itibaren Çin, Hong Kong ve Macau’dan Avustralya’ya gelenler negatif COVID-19 test sonuçlarını göstermek zorunda.

Çin’de koronavirüs vakaları artarken Dünya Sağlık Örgütü, Pekin hükümetini verileri gizlemekle suçluyor.

Avustralyalı uzmanlar test zorunluluğunun gerekli olduğunu düşünmüyor.

Çin 8 Ocak’tan itibaren uluslararası sınırlarındaki önlemleri kaldıracak. Çinli turistler yurt dışına çıkmadan önce de dünya çapında çok sayıda ülke ilave önlemler getiriyor.





Çin’de koronavirüs vakaları artarken Dünya Sağlık Örgütü, Pekin hükümetini verileri gizlemekle suçluyor.





Kararı açıklayan Federal Sağlık Bakanı Mark Butler gerçek vaka sayısının açıklananın çok üstünde olabileceği ve yeni varyantların ortaya çıkabileceği endişesi taşıdıklarını söylüyor.





Test zorunluluğu yarın uygulamaya giriyor. Avustralya dışında ABD, Hindistan, Kanada, İtalya, Japonya, Fas ve Katar da benzer test zorunluluğu getirdi.





Ancak Avustralyalı uzmanlar test zorunluluğunun gerekli olduğunu düşünmüyor. Pazartesi gece Federal Sağlık Müsteşarı Paul Kelly’nin sağlık bakanına sunduğu tavsiye mektubu yayınlandı.









31 Aralık’ta sunulan mektupta Kelly test zorunluluğunun gerekli kılacak bir kamu sağlığı nedeni olmadığını belirtiyor. Avustralya’daki yüksek aşılanma oranı ve yeni varyantların çıkmamış olması örnek veren uzman, ilave önlemin Avustralya’nın ulusal pandemi stratejisiyle uyumsuz ve oluşan riskle karşılaştırıldığında abartılı olacağını belirtti. Bu konuda eyalet ve bölge müsteşarlarının ve Yeni Zelandalı mevkidaşlarının da aynı düşüncede olduğunu belirtti.





Güney Avustralya Üniversitesi’nden Prof. Adrian Esterman Avustralya’da mevcut durumda COVID-19 rakamlarının yüksek olduğunu, yeni önlemlerin kamu sağlığı kapsamında hiçbir etkisi olmayacağını söylüyor.





Bu arada uzmanlar Hindistan ve Nijerya gibi nüfusu yüksek diğer ülkelerin de COVID verilerini paylaşmakta cömert davranmadığını ve çinin bu konuda tek olmadığına dikkat çekiyor.





Çinli Avustralyalılar Forumu Başkanı Simon Chan ise alınan önlemin geçerli nedenlere dayandığını ve test zorunluluğunun çok da büyük bir yük olmadığını söylüyor.





Çin’den gelenlerin RAT veya PCR testi yapabileceği belirtildi. RAT testinin bir sağlık görevlisi önünde yapılması gerekiyor.



