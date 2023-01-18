Vatandaşlık törenlerine tarih esnekliği

Highlights Bazı belediyeler vatandaşlık törenini Avustralya Günü'nde düzenlememe kararı almıştı.

Eski koalisyon hükümeti vatandaşlık töreninin sadece 26 Ocak Avustralya Günü'nde yapılması kuralı getirmişti.

Yeni yapılan düzenleme belediyelere daha geniş bir tarih aralığı sağlıyor.

Belediyelerin Avustralya Günü’nde vatandaşlık töreni düzenleme zorunluluğu kalktı! Federal İşçi Partisi, eski koalisyon hükümetinin bu konudaki kararını rafa kaldırdı. Yeni düzenlemeye göre, belediyeler vatandaşlık törenlerini 26 Ocak yani Avustralya Günü öncesi veya sonrasındaki üç gün içinde yapabilecekler. Vatandaşlık törenini 26 Ocak'ta düzenlemedikleri için kapsam dışı kalan Yarra, Darebin ve Merri-Bek belediyeleri yeniden vatandaşlık töreni düzenleyebilecek. Yemin törenlerini 26 Ocak Avustralya Günü’nde yapmayı reddeden belediyeler, bu kararı 26 Ocak tarihinin Aborijin ve Torres Boğazı Adalı topraklarının işgalini temsil etmesi nedeiyle, yerli halklara saygı sebebiyle almışlardı.













