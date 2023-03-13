Victoria’da alt liglerde futbol sezonu başlıyor

Football

Credit: Wiki

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Hilalspor’dan Albion Türk Gücü ve Çağrı Spor'a kadar Türkçe konuşan toplumun desteklediğini futbol takımlarının top koşturduğu Victoria futbol liglerinde yeni sezon bu hafta sonu başlıyor.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Victoria Premier Ligi’ndeki toplum temsilcimiz Hume City (Anadoluspor) bu sezon hala galibiyete aç. Evinde St. Albans’la karşılaşan Anadoluspor 1-1 berabere kaldı.
  • Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligi'ndeki Hilalspor (Whittlesea United)’ın ilk maçı evinde saat 15:00’te 18 Mart Cumartesi Brimbank Stalions’la. Eyalet Kuzeybatı 2. Ligi'ndeki Albion Türk Gücü’nün (Albion Rovers) ilk maçı Cumartesi saat 15:00’te deplasmanda Western Suburbs’le. Aynı ligdeki Çağrı Spor’un (Hume United) ilk maçı da aynı saatte deplasmanda Hoppers Crossing’le.
  • Almanya'da düzenlenen Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonluğa ulaştı.
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