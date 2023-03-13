Victoria’da alt liglerde futbol sezonu başlıyor

ÖNE ÇIKANLAR
- Victoria Premier Ligi’ndeki toplum temsilcimiz Hume City (Anadoluspor) bu sezon hala galibiyete aç. Evinde St. Albans’la karşılaşan Anadoluspor 1-1 berabere kaldı.
- Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligi'ndeki Hilalspor (Whittlesea United)’ın ilk maçı evinde saat 15:00’te 18 Mart Cumartesi Brimbank Stalions’la. Eyalet Kuzeybatı 2. Ligi'ndeki Albion Türk Gücü’nün (Albion Rovers) ilk maçı Cumartesi saat 15:00’te deplasmanda Western Suburbs’le. Aynı ligdeki Çağrı Spor’un (Hume United) ilk maçı da aynı saatte deplasmanda Hoppers Crossing’le.
- Almanya'da düzenlenen Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonluğa ulaştı.
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca ’tan takip edebilirsiniz.