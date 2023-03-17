Victoria’da tüm toplum takımlarının sezonu başladı

Eyalet kuzey besinci ligindeki Tullamarine FC Aslangücü de ilk maçını yarın 15:00’te Glenroy Lions’a karşı oynayacak.

Eyalet Kuzeybatı 2. Ligi'ndeki Albion Türk gücü (Albion Rovers) yarın 15:00’te deplasmanda Western Suburbs’le oynayacak. Aynı ligdeki Çağrı Spor (Hume United) ise yine yarın 15:00’te deplasmanda Hoppers Crossing’le karşılaşacak.

Victoria Premier Ligi’ndeki Hume City (Anadoluspor) un bu haftaki rakibi deplasmanda North Geelong Warriors. Anadoluspor sezonda ilk galibiyetinin peşinde.

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