Victoria’da tüm toplum takımlarının sezonu başladı

adidas World Cup balls

Source: Supplied / Supplied adidas

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Avrupa kupalarında Türkiye’den takım kalmazken Victoria’da toplum takımlarının sezonları başladı.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Türkiye’den futbol takımlarının bu yılki Avrupa maceraları sona erdi. UEFA Avrupa Liginde son 16 turunda İspanyol Sevilla’ya deplasmanda 2-0 yenilen Fenerbahçe evindeki maçta 1-0 kazanmasına rağmen elendi. Başakşehir ve Sivasspor evlerinde farklı yenilerek kupalara veda etti.
  • Türkiye Süper Ligi’nde üç büyükler tepede. Galatasaray 60 puanla lider, Fenerbahçe 51 puanla ikinci ve Beşiktaş 46 puanla üçüncü.
  • Victoria’da toplum takımlarının sezonları başladı.
  • Victoria Premier Ligi’ndeki Hume City (Anadoluspor) un bu haftaki rakibi deplasmanda North Geelong Warriors. Anadoluspor sezonda ilk galibiyetinin peşinde.
  • Alt liglerde sezon yeni başlıyor. Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligi'ndeki Hilalspor (Whittlesea United) ilk maçını evinde Brimbank Stallions’a karşı yarın 15:00’te evinde oynayacak.
  • Eyalet Kuzeybatı 2. Ligi'ndeki Albion Türk gücü (Albion Rovers) yarın 15:00’te deplasmanda Western Suburbs’le oynayacak. Aynı ligdeki Çağrı Spor (Hume United) ise yine yarın 15:00’te deplasmanda Hoppers Crossing’le karşılaşacak.
  • Eyalet kuzey besinci ligindeki Tullamarine FC Aslangücü de ilk maçını yarın 15:00’te Glenroy Lions’a karşı oynayacak.

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