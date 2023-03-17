Victoria’da tüm toplum takımlarının sezonu başladı

ÖNE ÇIKANLAR
- Türkiye’den futbol takımlarının bu yılki Avrupa maceraları sona erdi. UEFA Avrupa Liginde son 16 turunda İspanyol Sevilla’ya deplasmanda 2-0 yenilen Fenerbahçe evindeki maçta 1-0 kazanmasına rağmen elendi. Başakşehir ve Sivasspor evlerinde farklı yenilerek kupalara veda etti.
- Türkiye Süper Ligi’nde üç büyükler tepede. Galatasaray 60 puanla lider, Fenerbahçe 51 puanla ikinci ve Beşiktaş 46 puanla üçüncü.
- Victoria’da toplum takımlarının sezonları başladı.
- Victoria Premier Ligi’ndeki Hume City (Anadoluspor) un bu haftaki rakibi deplasmanda North Geelong Warriors. Anadoluspor sezonda ilk galibiyetinin peşinde.
- Alt liglerde sezon yeni başlıyor. Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligi'ndeki Hilalspor (Whittlesea United) ilk maçını evinde Brimbank Stallions’a karşı yarın 15:00’te evinde oynayacak.
- Eyalet Kuzeybatı 2. Ligi'ndeki Albion Türk gücü (Albion Rovers) yarın 15:00’te deplasmanda Western Suburbs’le oynayacak. Aynı ligdeki Çağrı Spor (Hume United) ise yine yarın 15:00’te deplasmanda Hoppers Crossing’le karşılaşacak.
- Eyalet kuzey besinci ligindeki Tullamarine FC Aslangücü de ilk maçını yarın 15:00’te Glenroy Lions’a karşı oynayacak.
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