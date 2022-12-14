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Victorialı gençler için sağlık sektöründe iş tecrübesi fırsatı

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Doktorlar, fizyoterapistler, hemşireler ve diğer sağlık profesyonelleri yanında işi öğrenme fırsatı. ا Source: Getty / Getty Images

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Published 14 December 2022 at 3:00pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Your Community Health sağlık merkezinden Arzu Yılmaz Victoria hükümeti desteği ile başlatılan ve sağlık sektöründe kariyer hedefleyen gençlere iş tecrübesi fırsatı sunan TRY B4U Apply inisiyatifi hakkında SBS Türkçe’ye konuştu.

Published 14 December 2022 at 3:00pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne çıkanlar
  • Victoria hükümeti destekli “TRY B4U Apply” inisiyatifi 16 ila 25 yaş arasındaki gençlere Preston bölgesinde Your Community Health’e bağlı üç sağlık merkezinde bir haftalık iş tecrübesi fırsatı sunuyor.
  • Pandemi döneminde eğitimden kopan veya ATAR puanını yeni öğrenen ve sağlık sektöründeki uzmanlık alanları hakkında daha fazla bilgi isteyen gençler uzmanlardan ne yaptıklarını çalışırken öğrenebilecek.
  • Gönüllüler Şubat 2023 ortasına kadar bu fırsattan yararlanmak için başvurabilir.
Program hakkında ilave bilgi için (03) 8470 1111’den Arzu Yılmaz’ı arayabilirsiniz.
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