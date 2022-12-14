Victorialı gençler için sağlık sektöründe iş tecrübesi fırsatı

Öne çıkanlar
- Victoria hükümeti destekli “TRY B4U Apply” inisiyatifi 16 ila 25 yaş arasındaki gençlere Preston bölgesinde Your Community Health’e bağlı üç sağlık merkezinde bir haftalık iş tecrübesi fırsatı sunuyor.
- Pandemi döneminde eğitimden kopan veya ATAR puanını yeni öğrenen ve sağlık sektöründeki uzmanlık alanları hakkında daha fazla bilgi isteyen gençler uzmanlardan ne yaptıklarını çalışırken öğrenebilecek.
- Gönüllüler Şubat 2023 ortasına kadar bu fırsattan yararlanmak için başvurabilir.
Program hakkında ilave bilgi için (03) 8470 1111’den Arzu Yılmaz’ı arayabilirsiniz.