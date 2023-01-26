Yılın Avustralyalısı Ödülleri açıklandı

Key Points 2023 Yılın Avustralyalısı Taryn Brumfitt oldu.

45 yıldır Yerli Halklarının haklarını savunan profesör Tom Calma, Yılın Kıdemli Avustralyalısı seçildi.

Yılın Genç Avustralyalısı ödülü futbolcu Awer Mabil'e verildi.

Dünyanın dört bir yanındaki insanların kendi bedenlerini görme ve takdir etme şeklini değiştiren bir kadın; Yerli halklarından ve hayatını sosyal adalete adamış bir yaşlı; başkalarına kendi geleceklerini cesaretle şekillendirmeleri için ilham veren bir Socceroo; ve ihtiyacı olan tüm insanlara yardım etmeye kararlı bir adam... 2023 Yılın Avustralyalıları dört ana kategoride belirlendi.





Yılın Avustralyalısı, Yılın Kıdemli Avustralyalısı, Yılın Genç Avustralyalısı ve Avustralya'nın Yerel Kahramanı ödülleri Canberra'da düzenlenen bir ödül töreninde takdim edildi.





2023'te Yılın Avustralyalısı seçilen belgesel yönetmeni, yazar Taryn Brumfitt, Beden İmgesi Hareketi (Body Image Movement) isimli organizasyonu ile insanlara bedenlerinden utanmamaları gerektiğini öğretiyor. Brumfitt'in 2016'da bu konuda çektiği belgesel bugüne kadar 200 milyon kişi tarafından izlendi. "Embrace" adını taşıyan belsegel Netfilx'te seyredilebilir.





2023 Yılın Kıdemli Avustralyalısı, ülkenin en saygın insan hakları ve sosyal adalet savunucularından biri olan Profesör Tom Calma oldu.



Prof Tom Calma Indigenous Health Division Department of Health Source: Supplied Kungarakan toplumu üyesi Calma, Aborijin ve Torres Strait Adalı halklarının haklarını, sorumluluklarını ve refahı için 45 yıldır çalışıyor.





2023 Yılın Genç Avustralyalısı ise Avustralyalı futbolcu ve Barefoot to Boots'un kurucu ortağı, Güney Avustralya'dan Awer Mabil oldu.



Awer Bul Mabil and his Mother Agot-mayom Dau Credit: Agot Dau



Genç sporcu Avrupa'daki maçları nedeniyle Canberra'daki ödül törenine katılamadı. 10 yaşında Avustralya'ya gelmeden önce, Sudan'daki iç savaştan kaçan ailesiyle birlikte Kenya'da bir mülteci kampında büyüyen Mabil, kurucu ortağı olduğu yardım organizasyonu ile birlikte doğduğu mülteci kampına yardım ediyor...





2023 Avustyralyanın Yerel Kahramanı ise NSW Preston'dan, Turbans 4 Avustralya organizasyonunun kurucusu, Amar Singh oldu.



Signh, başkalarına yardım etmenin dini, dili, ırkı olmadığına inanıyor... Organiasyon, kurulduğu 2015 yılından bu yana acil durum anlarında ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmasıyla Avustralya çapında tanınıyor...



Amar Singh's vital role in the 2018 Commonwealth Games Source: Facebook

