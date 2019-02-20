Yaklaşan grip mevsimine karşı en etkili savunma aşı

ÖNE ÇIKANLAR Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2023’te 15 binden fazla grip vakası kayda geçti.

En yaygın semptomlar ateş, üşüme, kas ağrısı, öksürme, burun tıkanıklığı, burun akması, baş ağrısı ve yorgunluk.

Gribe ve gribin semptomlarına karşı en etkili önlem aşı.

Bağışıklık sisteminizi etkileyen kronik bir hastalığınız varsa doktorunuzla veya eczacınızla konuşup hemen grip aşısı olun

Pandemiden geçen Avustralyalılar gripten pek endişelenmiyor. Avustralyalı aşı şirketi CSL Siqirus’un isteği üstüne hazırlanan The Australian Attitudes to Influenza Index, 18 yaş ve üstü binden fazla Avustralyalıya gribe yönelik tutumları soruldu.





Ankete katılanların üçte biri gribin ciddi bir hastalık olduğunu söyledi. 18 ile 24 yaş arasındaki nüfusta gripten endişelenenlerin oranı sadece yüzde 20.





Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2023’te 15 binden fazla grip vakası kayda geçti.





Aile doktoru Zac Turner bebeklerden ilkokula gidenlere kadar artan sayıda çocuğun grip yüzünden hastanelik olduğunu söylüyor. Bu yaşlardaki çocukların grip semptomlarının daha yoğun ve ağır olduğunu, genelde burun akması veya boğaz ağrısından çok nefes darlığının öne çıktığını söylüyor. “Bu semptomlar oldukça öldürücü” diye de ekliyor.





Grip viral bir solunum rahatsızlığı ve özellikle iş ve okul gibi kalabalık ortamlarda kapmak çok kolay. Genelde öksürme, hapşırma, sarılma, öpüşme, bağırma ve şarkı söyleme gibi eylemler üzerinden havadan ufak damlalarla yayılıyor.





En yaygın semptomlar ateş, üşüme, kas ağrısı, öksürme, burun tıkanıklığı, burun akması, baş ağrısı ve yorgunluk.





Turner semptomların her hasta için ağır olmayabileceğini ancak herkesin dikkatli olması gerektiğini söylüyor.





LISTEN TO Avustralyalı araştırmacılardan evrensel grip aşısı için devrim gibi bir keşif SBS Turkish 20/02/2019 04:21 Play

COVID-19 pandemi dönemindeki yasaklar yüzünden grip vakaları ve gripten dolayı ölümler son derece azaldı.





2021’de Avustralya’da kayıtlı 598 grip vakası vardı. Kimse gripten ölmedi. 2017’de son derece zorlu bir grip mevsiminde bin 255 kişi ölmüştü.





Pandemide grip vakalarının azalması 2022’de ülkeye ulaşan grip varyantlarına karşı hazırlıksız olmamıza neden oldu. Bu yüzden de geçen yıl 225 bin grip vakası ve 308 ölüm meydana geldi.





Dr Turner’a göre pandeminin bize öğrettiklerinden birinin virüslerin nasıl yayıldığı ve bulaşmayı nasıl önleyeceğimiz konusundaki artan bilinç.





Gribe karşı savunmasız olanlar artık maske kullanmayı ve kalabalık ortamlara girmemeyi tercih ediyor.





Uzmanlar özellikle son dönemde yayınlanan veriler konusunda uyarıyor. 2023’ün ilk üç ayında, geçen yılın ilk üç ayına nazaran grip vaka sayısı yüz kat arttı. Ancak 2022’de aynı dönemdeki vaka sayısı sadece 79’du ve bu pandemi yüzünden gerçekleşen bir sayıydı. Pandemi yasakları genel anlamda geçen yıl şubat sonu veya mart başı gibi kalktı.





Yine de pediatri ve bulaşıcı hastalıklar uzmanı Profesör Robert Booy “Grip ciddiye alınması gereken bir hastalık. Her yıl yaklaşık 3 bin Avustrlayalı gripten dolayı hayatını kaybediyor ve çok daha fazlası da doktora veya hastaneye gidiyor. Bu önlenebilir bir hastalık” diyor.





Avustralya Gribe Karşı Tutum Endeksine göre Avustralyalıların yüzde 58’İ gribe karşı nasıl kendilerini koruyacaklarını bilmiyor.





Maske kullanmak, elleri sık sık yıkamak, el yerine peçeteye veya dirsek bölgesine doğru öksürmek ve sosyal mesafe en etkili önlemler.





Ancak gribe ve gribin semptomlarına karşı en etkili önlem aşı.





Grip mevsiminin erken başlama riskine karşı uzmanlar hemen aşı olunmasını tavsiye ediyor. Dr Zac Turner gribe karşı bağışıklık sisteminizi etkileyen kronik bir hastalığınız varsa doktorunuzla veya eczacınızla konuşup hemen grip aşısı olun









