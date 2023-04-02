Yapay Zekânın önlenemez yükselişi korkutuyor

ÖNE ÇIKANLAR Geçenlerde ABD Başkanı Donald Trump’ın zorla polis tarafından tutuklandığını gösteren fotoğraflar internete düştü. Gerçek gibi görülen bu fotoğraflar çok konuşuldu. Bunlar üretici yapay zekâ adı verilen bir programla geliştirildi.

Son 12 ayda Microsoft ve Google gibi teknoloji devleri yapay zekadaki ilerlemeyi arama motorlarında veya eposta yazılımlarında kullanmak için yüz milyonlarca dolar harcadı.

Yapay zekâdaki ilerleme deepfakeleri mükemmel hale getirmeye yetmiyor. Bir uzmana göre biraz şüpheci yaklaşırsanız gerçekle sahteyi ayırt edebilirsiniz.

Teknoloji devleri arasındaki yapay zekâ yarışı bazı endişelere de yol açmış durumda.





Aralarında Elon Musk ve Apple’ın kurucularından Steve Wozniak’ın olduğu bin kadar teknoloji ve bilişim uzmanı yapay zekâ gelişiminde altı aylık bir ara verilmesi çağrısında bulundu. Yapay zekadaki ilerlemenin olumlu sonuçları olacağına ve oluşturduğu risklerin yönetilebilir olduğuna emin olunca yeniden ilerlemeye odaklanılmasını istiyorlar.





Yeni geliştirilen yapay zekâ teknolojisi sayesinde bir kişinin yüzünün fotoğrafı inandırıcı bir şekilde başkasının vücuduna monte edilebiliyor. Hatta insanın sesinin taklidi bile mümkün.





Chat-G-P-T gibi uygulamalar insanların konuşma kalıplarını taklit edebiliyor. Uzmanlar bu uygulamaların dolandırıcıların işini kolaylaştırdığını düşünüyor.





RMIT Üniversitesi’nden Prof. Lisa Given’e sorarsanız birkaç yıl içinde yapay zekanın ürettiği içerikle insanların ürettikleri arasındaki farkı anlamayacağız.



