Yatak odanızda yangın alarmı hayat kurtarır

ÖNE ÇIKANLAR
- Eyalet kırsalındaki Country Fire Authority ve şehirleşmiş bölgelerdeki Fire Rescue Victoria itfaiye kurumları yangın alarmı kampanyası başlattı.
- Verilere göre ölümcül yangınların yüzde 72’si yatak odaları ve diğer yaşama alanlarından başlıyor. Ancak yatak odalarının sadece yüzde 17’sinde yangın alarmı var.
- Yetkililer yangın alarmlarının birbirine bağlı olması gerektiğini belirtiyor. Alarmların hepsinin aynı anda çalması durumunda çocuklar uyanmazsa ebeveynler uyanır.
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Yangına karşı evinizi nasıl korursunuz?
SBS Turkish
14/03/202309:06