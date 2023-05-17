Yatak odanızda yangın alarmı hayat kurtarır

Property Owner Sean Wilkeson.jpg

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Victoria’da itfaiye kurumları yatak odalarında yangın alarmı kurulması kampanyası başlattı. Veriler Victoria’da yatak odalarının sadece yüzde 17’sinde yangın alarmı olduğunu gösteriyor.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Eyalet kırsalındaki Country Fire Authority ve şehirleşmiş bölgelerdeki Fire Rescue Victoria itfaiye kurumları yangın alarmı kampanyası başlattı.
  • Verilere göre ölümcül yangınların yüzde 72’si yatak odaları ve diğer yaşama alanlarından başlıyor. Ancak yatak odalarının sadece yüzde 17’sinde yangın alarmı var.
  • Yetkililer yangın alarmlarının birbirine bağlı olması gerektiğini belirtiyor. Alarmların hepsinin aynı anda çalması durumunda çocuklar uyanmazsa ebeveynler uyanır.
LISTEN TO
turkish_settlement_guide_homefire_130323 image

Yangına karşı evinizi nasıl korursunuz?

SBS Turkish

14/03/202309:06
Share

Latest podcast episodes

sbs turkish.jpg

SBS Türkçe Canlı – 17 Mayıs

SBS sunshine .png

SBS Türkçe Haberler 17 Mayıs

Services say the lockdown measures are placing women at increased risk.

Avustralya’nın göçmen toplumlarında aile içi şiddetle mücadele

World - Turkish.jpg

SBS Türkçe Haberler 16 Mayıs